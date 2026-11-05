Resumen: Las autoridades capturaron y judicializaron a alias 'Rosmer' y alias 'Yoiber', presuntos integrantes del Tren de Aragua señalados de extorsionar a comerciantes y bicitaxistas en Kennedy y Engativá. Un juez de la República los envió a la cárcel por extorsión y concierto para delinquir. La operación Kratos, del Gaula y la Fiscalía, afectó en 50 millones de pesos las rentas criminales de la organización.

Alias ‘Rosmer’: el señalado de poner a temblar a los comerciantes de Kennedy con las vacunas

Alias ‘Rosmer’, señalado de ser el brazo armado del Tren de Aragua en la localidad de Kennedy y el encargado de extorsionar a comerciantes y bicitaxistas del suroccidente de Bogotá, fue enviado a la cárcel tras cinco meses de investigación de las autoridades.

Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a este hombre y a su presunto socio, alias ‘Yoiber’, por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. La decisión se tomó después de que los dos quedaran a disposición de la justicia en el marco de la ‘Operación Kratos’.

El golpe lo dieron el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que lograron desarticular una estructura que tenía aterrados a los comerciantes de Kennedy y Engativá.

¿Cómo operaba la presunta red de alias ‘Rosmer’ en Kennedy?

De acuerdo con la investigación, el modus operandi de esta estructura criminal era tan perverso como efectivo: primero habrían coordinado robos a establecimientos de comercio y, después, con las víctimas ya amedrentadas, les habrían cobrado extorsiones.

A cada negocio le habrían exigido un pago mensual de entre 200 mil y 400 mil pesos, a cambio de no atentar contra la vida de los comerciantes o la de sus familias. Los bicitaxistas de la zona tampoco se habrían salvado de las exigencias, según las autoridades.

Las pesquisas permitieron establecer que esta presunta red afectó a por lo menos 16 personas, entre comerciantes y trabajadores del transporte informal de las dos localidades.

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Dentro de la estructura, cada hombre tenía su papel bien definido. Según las autoridades, alias ‘Rosmer’ haría parte del brazo armado de la organización y era quien coordinaba los robos y el cobro del dinero producto de las extorsiones.

Por su parte, alias ‘Yoiber’ sería el encargado de intimidar directamente a las víctimas para obligarlas a entregar las sumas exigidas mes a mes, bajo amenazas de muerte.

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Golpe de 50 millones a las rentas criminales

Durante los procedimientos de captura, las autoridades les incautaron dos teléfonos celulares que quedaron en manos de los investigadores. Según el balance entregado por la Policía, la operación representó una afectación estimada de 50 millones de pesos a las rentas criminales de esta organización.

Los dos capturados fueron presentados ante un juez de la República, que les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. De esta manera, la estructura investigada por sembrar el miedo en dos localidades de la capital quedó seriamente golpeada.

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Este no es el único golpe que las autoridades le han dado al Tren de Aragua en Bogotá. En septiembre, una ofensiva contra la extorsión dejó 20 capturados en siete localidades de la ciudad, entre ellos cinco presuntos integrantes de esta organización criminal, señalados además de lanzar un artefacto explosivo improvisado en Kennedy el 25 de agosto, en medio de una disputa por el control territorial del microtráfico y la extorsión.

Días después, otros 10 señalados miembros de la misma estructura fueron judicializados por presuntamente exigir cuotas a transportadores informales en sectores como Bosa El Recreo y el Portal Las Américas.

Y es que la extorsión es uno de los delitos que más golpea a los comerciantes de la capital. Según las cifras de las autoridades, durante el 2026 los despliegues operativos han permitido una disminución del 4 % en este delito, equivalente a 57 casos menos frente al año anterior, con más de 87 capturas por extorsión en lo corrido del año.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no pagar extorsiones y a denunciar cualquier exigencia de dinero. Quienes sean víctimas de este delito pueden comunicarse con la línea 165 del Gaula o con la línea de emergencias 123, donde recibirán acompañamiento y orientación.

Con la captura y judicialización de alias ‘Rosmer’ y alias ‘Yoiber’, las autoridades buscan devolverles la tranquilidad a los comerciantes y bicitaxistas de Kennedy y Engativá, dos de las localidades más golpeadas por este flagelo en la capital.