Resumen: Un hombre de 35 años, identificado como Jacob Pearson, atacó armado el campus de Citibank en Brandon, cerca de Tampa (Florida), porque estaba furioso por el cobro de una deuda de 2,500 dólares. Mató a la empleada Leann Selman, de 41 años, antes de ser abatido por un guardia de seguridad. Más de 3.000 empleados fueron evacuados.

¡Por una deuda de 2,500 dólares! Hombre entró armado a Citibank en Tampa y mató a una empleada

Una deuda de tan solo 2,500 dólares fue, según las autoridades, el motivo que llevó a un hombre a perpetrar un ataque armado en el campus de oficinas de Citibank en Brandon, en las afueras de Tampa, Florida (Estados Unidos). El saldo: una empleada muerta, varias personas heridas y el propio atacante abatido.

El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, confirmó este jueves que Jacob Pearson, de 35 años, atacó el complejo porque estaba furioso por el cobro de una deuda de tarjeta de crédito. Tres horas antes del tiroteo, ocurrido el miércoles al mediodía, Pearson llamó a un abogado afiliado a Citibank y lo amenazó directamente.

Según el sheriff, Pearson le exigió al abogado que cancelara una audiencia judicial sobre su deuda, «a menos que quiera que vaya allí con mi AR-15, mi chaleco antibalas y mi locura».

Así fue el ataque en Citibank

De acuerdo con Chronister, Pearson condujo desde su casa en Orlando hasta Tampa, unos 144 kilómetros (90 millas) de distancia, estrelló su carro contra una cerca del campus y se bajó del vehículo con un rifle en la mano. Entonces disparó contra la primera empleada que vio en un patio donde varios trabajadores almorzaban.

La víctima fue identificada como Leann Selman, de 41 años, quien trabajaba en el departamento de recursos humanos de Citibank.

Un ejecutivo que hace parte del equipo de seguridad armada del banco se enfrentó al atacante y le disparó cinco veces antes de que pudiera herir a más personas. Pearson resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital local, donde murió.

El sheriff reveló, además, que el pistolero llevaba 90 cartuchos de munición, pero solo alcanzó a disparar 15 antes de que su rifle se atascara. Después regresó a su carro a buscar una pistola.

«Estaba allí con un único propósito: cazar y matar a cualquier ser humano que encontrara», afirmó Chronister, quien destacó la actuación del guardia. «¿Existía la posibilidad de que hubiera más violencia? Sin duda. Hay que reconocer la actuación de ese guardia de seguridad».

El intercambio de disparos se registró hacia las 12:15 del mediodía, hora local, cuando el guardia de seguridad de Citibank enfrentó al atacante en la cafetería del complejo.

Lea también: Un muerto y ocho heridos en tiroteo tras partido de fútbol americano universitario en Alabama

Más de 3.000 empleados evacuados

El ataque se produjo mientras 3.200 empleados trabajaban en el campus de Citibank, donde el gigante bancario tiene cuatro edificios de oficinas de tres pisos. Brandon se encuentra a unos 21 kilómetros al este del centro de Tampa.

Más de 300 agentes llegaron al lugar y evacuaron a más de 3.000 empleados en dos horas y media. El guardia de seguridad resultó herido y al menos otras cuatro personas recibieron atención médica por lesiones que no ponían en riesgo su vida.

«Mi primer instinto fue llamar a mi madre porque pensé: ‘Si me pasa algo, alguien tiene que saberlo'», contó una empleada de la cafetería, que pidió mantener el anonimato. La mujer se refugió con otras cinco personas hasta que llegó la Policía, mientras algunos lloraban y otros intentaban contactar a sus familiares o enviaban mensajes a sus compañeros de trabajo para obtener información.

Doug Merritt contó a The Associated Press que se sobresaltó cuando su hijo lo llamó para decirle que había huido del edificio tras escuchar los disparos. «Estaba muy cerca de donde ocurría todo. Dejó todas sus cosas donde estaba y logró salir de allí», relató. Una mala conexión a internet dificultó la comunicación, por lo que pasó cerca de una hora sin saber si su hijo estaba a salvo.

Las personas que se encontraban en la zona recibieron alertas de seguridad en sus teléfonos sobre un «atacante activo», en las que se les pedía refugiarse donde estuvieran. Las autoridades confirmaron después que ya no existía amenaza para el público.

Citibank se pronunció

Jane Fraser, presidenta de la junta directiva y directora ejecutiva de Citi, confirmó que la víctima era empleada de la compañía y envió un mensaje de solidaridad.

«Mis pensamientos están con los seres queridos de nuestra compañera, con todos nuestros colegas en Tampa y con todas las personas afectadas por este horrible acto de violencia. Agradezco la valiente actuación de nuestro equipo de seguridad, que evitó que este día terrible fuera aún peor», expresó Fraser.

La compañía indicó que las instalaciones de Tampa están seguras y que reforzará la seguridad en sus otras sedes según sea necesario.

También te puede interesar: Tiroteo en plena fiesta universitaria en Florida deja 12 heridos; seis son menores de edad