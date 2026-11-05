Golpe a «Mordisco»: Así se ve «Pincher» en su bolsa blanca

Resumen: El presidente De la Espriella anunció la muerte de alias «Pincher», señalado cabecilla del frente Jaime Martínez, en combates en Timba. Hay un soldado muerto y tres heridos, según El País.

Foto: Redes Sociales

Un nuevo golpe contra las disidencias de las Farc que lideran alias «Iván Mordisco». Las autoridades reportaron la muerte de alias «Pincher», señalado como uno de los cabecillas del frente Jaime Martínez, en medio de los combates que se registran este jueves 5 de noviembre en la zona de Timba, en el límite entre el norte del Cauca y el Valle del Cauca.

Las imágenes difundidas tras el operativo muestran el material de guerra presentado por las tropas y, en el piso, un cuerpo cubierto por completo con una bolsa blanca, que correspondería al de alias «Pincher».

El anuncio del presidente

El presidente Abelardo De la Espriella informó en su cuenta de X que, en Timba, las Fuerzas Militares intensificaron la ofensiva contra la estructura Jaime Martínez, con apoyo de artillería y de la Fuerza Aérea, y que fueron dados de baja dos integrantes de esa organización, entre ellos «Pincher».

El mandatario lo señaló como cabecilla de la Columna Móvil Ricardo Velásquez y lo responsabilizó de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, de participar en la quema de maquinaria de Incauca, de cometer secuestros y de dirigir atentados con drones contra instalaciones militares.

«A Iván Mordisco y a sus estructuras les advierto: ¡No van a conquistar el Cauca ni el Valle del Cauca!», escribió el presidente, y agregó que ordenó mantener la presión operacional hasta debilitar y desmantelar esas estructuras.

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Quién era alias «Pincher»

Caracol Radio identificó a «Pincher» como William Andrés Daza Guetio. Según ese medio, era señalado como explosivista y tercer cabecilla de la Comisión Valle del frente Jaime Martínez, con influencia sobre todo en el corregimiento de Villacolombia, en Jamundí.

Su nombre también apareció en investigaciones sobre la preparación de atentados contra la Fuerza Pública en Cali. En agosto de 2026, según Caracol Radio, alias «Jordan», capturado cuando transportaba explosivos en una motocicleta, recibía órdenes directas de «Pincher».

BluRadio lo vinculó con secuestros en Villacolombia, algunos de los cuales terminaron en asesinatos, como el de un padre y su hijo que estuvieron cuatro días en poder de esa estructura, y el de un adolescente de 16 años en 2022.

Más información sobre los atentados con drones en esa zona: Lea también: Ataque con drones explosivos en Jamundí.

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Dónde ocurrieron los combates

Hay diferencias entre las versiones sobre el lugar exacto. El presidente habló de Timba, Valle del Cauca. El diario El País de Cali ubica a Timba en el municipio de Buenos Aires, norte del Cauca, en el límite con el Valle, y reportó que más de 250 uniformados llegaron al corregimiento, donde los combates se dieron entre viviendas y locales comerciales.

BluRadio, por su parte, informó que la muerte ocurrió en el sector La Cima, zona alta del corregimiento de La Liberia, en Jamundí, en un operativo conjunto de la Policía y el Ejército en el que murieron dos hombres. El punto exacto sigue por precisarse en los reportes oficiales.

Según fuentes militares citadas por El País, el balance incluye un soldado profesional muerto y tres soldados heridos, trasladados a centros asistenciales de Cali. Los militares también indicaron que dos helicópteros que apoyaban la operación recibieron impactos de fusil y que, hasta el momento, no se ha informado si sufrieron daños que comprometan su funcionamiento.

La FM recogió el reporte preliminar del Ejército, según el cual tropas de la Tercera División, con capacidades de la División de Aviación Asalto Aéreo y apoyo de la Fuerza Aérea y de la Policía, sostienen combates en el sector y se incautó material de guerra. La operación seguía en desarrollo.

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En medio de los enfrentamientos, un bus intermunicipal quedó expuesto al fuego cruzado. Un video de 38 segundos grabado por uno de los pasajeros muestra a las personas agachándose entre las sillas mientras se escuchan disparos. Hasta ahora no se ha reportado que alguno de los ocupantes haya resultado herido.

Timba es un paso obligado para el transporte que conecta el norte del Cauca con Jamundí y Cali, y ha sido escenario recurrente de acciones armadas en los últimos años. El Ejército indicó que la maniobra continúa para afectar la capacidad armada de la estructura, neutralizar amenazas contra la población civil y mantener el control de ese corredor estratégico del suroccidente del país.

Un golpe más en la ofensiva contra las disidencias: También te puede interesar: Cae alias «Cristóbal Pérez», segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia.

Las autoridades continúan las operaciones en la zona y se espera que entreguen más detalles sobre la identificación oficial de los muertos y el balance final de los combates.