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El Papa León XIV ingresa al hospital Gemelli para ser operado

Según indica la Sala de Prensa, «se facilitará más información a lo largo de la tarde de hoy».

Publicado por: SoloDuque

El Papa León XIV ingresa al hospital Gemelli para ser operado

Resumen: La Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó al final de la mañana de este 13 de octubre que "tal y como se había anunciado, el Papa León XIV ha acudido al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado

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Minuto30.com .- La Sala de Prensa de la Santa Sede ha comunicado que el Papa ha acudido al Policlínico Gemelli de Roma para ser operado la tarde de hoy de un nódulo pulmonar.

El Papa a su llegada para someterse a una operación por un nódulo en el Pulmón

El Papa a su llegada al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, para someterse a una operación por un nódulo en el Pulmón

El Papa León XIV ha ingresado al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para la operación de un nódulo en el pulmón, como él mismo lo había anunciado el domingo pasado luego del rezo del Ángelus.

El Papa a su llegada para someterse a una operación por un nódulo en el Pulmón

El Papa a su llegada al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, para someterse a una operación por un nódulo en el Pulmón

La Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó al final de la mañana de este 13 de octubre que «tal y como se había anunciado, el Papa León XIV ha acudido al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado. Esta tarde será operado de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el doctor Stefano Margaritora».

Según indica la Sala de Prensa, «se facilitará más información a lo largo de la tarde de hoy».

El Papa a su llegada para someterse a una operación por un nódulo en el Pulmón

El Papa a su llegada al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, para someterse a una operación por un nódulo en el Pulmón

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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