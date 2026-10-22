¡Urgente! Incendio en el centro comercial Gran Estación de Bogotá: no reportan lesionados

Resumen: Un incendio se registró la mañana de este jueves 22 de octubre en un ducto del centro comercial Gran Estación, en Bogotá, al parecer originado en una caldera. Bomberos de la estación Puente Aranda controló la emergencia en su fase inicial y no se reportan personas lesionadas. Las autoridades adelantan la inspección para establecer las causas exactas del siniestro.

La mañana de este jueves 22 de octubre se registró un incendio en el centro comercial Gran Estación, uno de los centros comerciales más grandes y concurridos de Bogotá, ubicado sobre la avenida Calle 26, en el occidente de la capital. La emergencia movilizó de inmediato al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y generó alarma entre compradores, trabajadores y conductores que pasaban por el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se originaron en un ducto de uno de los locales comerciales del establecimiento. Versiones preliminares señalan que el fuego habría comenzado, al parecer, en una caldera y se propagó por el buitrón, lo que provocó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la avenida Calle 26 y sus alrededores.

En redes sociales circulan videos y fotografías del momento de la emergencia. En las imágenes se observa el humo saliendo de la cubierta del centro comercial, mientras en el exterior se ven máquinas de bomberos y personal de emergencias atendiendo la situación. Varios ciudadanos reportaron la novedad alrededor del mediodía, cuando el humo todavía era visible desde la vía pública.

Foto: Redes Sociales

Bomberos de Puente Aranda atendieron la emergencia

La estación de Bomberos de Puente Aranda fue la encargada de acudir al sitio para atender la conflagración. Las unidades llegaron a las inmediaciones del centro comercial, ubicado en la avenida Calle 26 con carrera 66, y lograron controlar el fuego en su fase inicial, evitando que las llamas se extendieran a otros locales del establecimiento.

Los incendios en ductos y buitrones son de especial cuidado para los organismos de socorro, porque el humo y el calor se concentran en conductos cerrados que atraviesan varias zonas del edificio. Por eso, los bomberos suelen hacer inspecciones adicionales para verificar que no queden puntos calientes ni focos secundarios que puedan reactivar la conflagración una vez controlada.

No se reportan personas lesionadas

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni afectadas por inhalación de humo. Tampoco se ha confirmado si el centro comercial fue evacuado por completo durante la atención de la emergencia ni si sus operaciones comerciales se vieron suspendidas de manera temporal mientras los bomberos hacían su trabajo.

Este tipo de establecimientos comerciales cuentan con protocolos de evacuación y brigadas internas de emergencia que se activan cuando se presenta una situación como la registrada este jueves, mientras llegan los organismos de socorro al lugar de los hechos.

Gran Estación es uno de los centros comerciales más importantes de Bogotá. Está ubicado sobre la avenida Calle 26, uno de los principales corredores viales de la ciudad, que comunica el centro de la capital con el aeropuerto El Dorado, por lo que a diario recibe a miles de visitantes y trabajadores de sus cientos de locales comerciales.

El paso de las máquinas de bomberos y la columna de humo también generaron expectativa entre los conductores que se movilizaban por la avenida Calle 26 al mediodía, una de las vías de mayor tráfico de la capital a esa hora del día.

Las autoridades adelantan la inspección técnica del lugar para establecer las causas exactas del incendio y verificar el estado de la infraestructura afectada. Se espera que en las próximas horas el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá entregue un reporte oficial con el balance definitivo de la emergencia.

Por ahora, la situación está controlada y no se reportan personas afectadas. Esta es una noticia en desarrollo.

Lea también: ¡Falsa alarma en Cali! Cilindro con emblemas de las disidencias de las Farc no tenía explosivos

También te puede interesar: ¡Duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo! Cayeron seis presuntos extorsionistas en Córdoba y Sucre

Fotos: Redes Sociales