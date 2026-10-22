Resumen: Un cilindro con emblemas de las disidencias de las Farc apareció en la entrada del centro comercial Río Cauca, en el oriente de Cali. Antiexplosivos de la Policía revisaron el objeto.

¡Falsa alarma en Cali! Cilindro con emblemas de las disidencias de las Farc no tenía explosivos

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este jueves 22 de octubre en el oriente de Cali. Habitantes del barrio Los Naranjos alertaron sobre un cilindro con emblemas de las disidencias de las Farc en una de las entradas del Centro Comercial Río Cauca, ubicado en la calle 75B con carrera 20.

El objeto estaba pintado con los colores de la bandera de Colombia y a su lado había pancartas y material alusivo a esa estructura armada ilegal. Según vecinos del sector, el cilindro estaba allí desde las primeras horas del día, por lo que las autoridades investigan si fue dejado durante la madrugada.

La zona fue acordonada y se ordenó el desalojo del lugar, donde funcionan tiendas de ropa, restaurantes, salas de cine y sedes de algunas instituciones prestadoras de salud.

«Estaba aquí en Río Cauca en una cita médica. Aparentemente cilindro bomba, han colocado un cilindro, entonces están desalojando», relató un taxista que se encontraba en el sitio. También pidió a sus colegas acercarse con precaución.

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Lo que encontraron los antiexplosivos

Primero, dos caninos entrenados en detección de explosivos revisaron el objeto. Luego, técnicos antiexplosivos de la Policía lo inspeccionaron y concluyeron que no tenía ninguna carga.

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«Nos permitimos informar que, según las autoridades, fue descartado cualquier tipo de explosivo en cercanías al parque comercial Río Cauca y ya se restableció el servicio de transporte MIO en la zona», informó la Alcaldía de Cali.

Tras el procedimiento, se autorizó la reapertura de las vías del sector. Sin embargo, la Policía analiza el origen del cilindro y no descarta que haya sido una acción de intimidación o un intento por generar tensión.

El hallazgo se produjo antes de la visita del presidente Abelardo De La Espriella, quien este jueves en la tarde entregará ayudas y viviendas a familias damnificadas por el terremoto de agosto. Por esa agenda hay un amplio despliegue de fuerza pública en la ciudad.

El caso ocurre pocos días después de un ataque con explosivos en la vía a Tres Cruces, en el sector de Guacas, al oeste de Cali. Ese ataque fue el sábado 17 de octubre y dejó a tres policías heridos por esquirlas. Por ese hecho, la Personería alertó que la ciudad sufrió dos ataques con explosivos en menos de una semana. Además, el alcalde Alejandro Eder ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre los responsables.

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