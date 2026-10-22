Resumen: El Ejército Nacional y la Policía capturaron en Córdoba y Sucre a seis presuntos integrantes de una comisión de finanzas del Clan del Golfo dedicada al cobro de extorsiones. Entre ellos estaría alias Caballo, señalado cabecilla de zona con cerca de 30 hombres a su mando en el Bajo Sinú. En el operativo incautaron dos armas de fuego, municiones y equipos de telefonía móvil.

¡Duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo! Cayeron seis presuntos extorsionistas en Córdoba y Sucre

Tropas del Gaula Militares Sinú, adscritas a la Brigada 11 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a seis sujetos señalados de hacer parte de una comisión de finanzas de la Subestructura Javier Yepes Cantero, del grupo armado organizado Clan del Golfo, en operaciones desarrolladas en los departamentos de Córdoba y Sucre.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, las capturas se registraron en los municipios de Lorica, San Antero y San Bernardo del Viento, en Córdoba, así como en Sincelejo y Santiago de Tolú, en Sucre, territorios en los que esta estructura criminal mantendría una red dedicada al cobro de extorsiones.

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos armas de fuego, municiones y varios equipos de telefonía móvil que, según las investigaciones, serían utilizados para coordinar las actividades ilícitas de la organización.

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Presunta red de extorsiones en el Bajo Sinú

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, los seis capturados se encargarían de cumplir funciones relacionadas con el cobro de extorsiones y la recolección de recursos provenientes de esta actividad ilícita, una de las principales fuentes de financiación del Clan del Golfo en la región.

La red criminal, de acuerdo con el parte militar, ejercería presión sobre comerciantes, ganaderos y pobladores de los municipios del Bajo Sinú cordobés y del sur de Sucre, a quienes les exigirían pagos periódicos a cambio de no atentar contra sus vidas, sus familias o sus patrimonios económicos.

Entre los capturados se encontraría un hombre conocido con el alias de Caballo, señalado como presunto cabecilla de zona de la subestructura. Este individuo ejercería funciones de coordinación y supervisión de las actividades extorsivas desarrolladas en los municipios del Bajo Sinú, una de las subregiones más golpeadas por la presencia de este grupo armado organizado.

De acuerdo con el Ejército Nacional, alias Caballo tendría bajo su mando a cerca de 30 integrantes de la red urbana de apoyo de la estructura, quienes se encargarían de ejecutar acciones de intimidación, vigilancia y cobro de las exigencias económicas ilícitas impuestas a las víctimas.

Golpe a las rentas criminales de la organización

Las autoridades señalaron que estas rentas criminales contribuirían al fortalecimiento de las capacidades financieras del Clan del Golfo, recursos orientados a su sostenimiento y al control de las economías ilícitas en la región, entre ellas el cobro de extorsiones y otras actividades delictivas que afectan a la población civil.

La Subestructura Javier Yepes Cantero, a la que estarían vinculados los capturados, es una de las comisiones del Clan del Golfo con presencia en el departamento de Córdoba y zonas aledañas de Sucre, donde las autoridades militares y de Policía han adelantado en los últimos meses diferentes operaciones para debilitar sus fuentes de financiación y desarticular sus redes de apoyo en las áreas urbanas.

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Operaciones ofensivas continuarán en la región

El Ejército Nacional aseguró que las tropas seguirán desplegando operaciones ofensivas para desarticular a los grupos armados organizados que delinquen en la región cordobesa, en cumplimiento de la misión constitucional de proteger a la población.

Los seis capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar los procesos judiciales correspondientes por los delitos que se les imputen, entre ellos los relacionados con la extorsión.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier caso de extorsión o intimidación por parte de grupos armados organizados, señalando que la información oportuna de la comunidad es clave para el desarrollo de operaciones como la que dejó a estas seis personas en manos de la justicia.

El golpe a esta comisión de finanzas se suma a los resultados operativos que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han reportado en los últimos días contra el Clan del Golfo y otras estructuras criminales en diferentes regiones del país, con capturas, incautaciones de armamento y debilitamiento de redes dedicadas al cobro de rentas ilegales.

Foto: ejercito nacional