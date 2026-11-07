Urgencias en Medellín se llenan antes de diciembre: la Alcaldía lanza alerta para prevenir lesiones

Imagen de archivo del Hospital Pablo Tobón Uribe, ilustrativa del servicio de urgencias de la ciudad. Crédito: SajoR / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)

Resumen: La red de urgencias de Medellín cerró octubre por encima de su capacidad instalada y la Alcaldía de Medellín hace un llamado a la prevención de cara a diciembre. Estas son las cifras de la temporada pasada y las recomendaciones de las autoridades.

Los servicios de urgencias de Medellín registraron durante octubre una ocupación promedio del 160 %, una cifra que supera la capacidad instalada de la red hospitalaria, según el reporte entregado por la Alcaldía de Medellín a pocas semanas de que arranque la temporada decembrina.

Con ese panorama, la Secretaría de Salud de Medellín lanzó un llamado a la prevención: entre menos lesiones evitables se presenten en diciembre, menos presión tendrán los hospitales y las clínicas de la ciudad en los días de mayor movimiento del año.

¿Qué dicen las autoridades sobre la ocupación de las urgencias?

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, explicó que la alta demanda de pacientes ha superado la capacidad instalada de las instituciones médicas. «Durante todo el mes de octubre la ocupación de los servicios de urgencias estuvo en promedio en 160 %, es decir, muy por encima de su capacidad instalada, incluyendo unidades de quemados también», advirtió la funcionaria.

El reporte de la Alcaldía de Medellín señala que los servicios estuvieron por encima de su capacidad durante todo el mes y que la presión incluye a las unidades de quemados, que enfrentan una alta demanda en sus instalaciones.

Las autoridades de salud advirtieron además que, por la saturación de los centros asistenciales, los pacientes podrían experimentar demoras en la atención. Por eso insisten en que la prevención es la mejor manera de aliviar la carga de la red hospitalaria.

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¿Por qué preocupa la temporada decembrina?

La alerta llega en un momento del año en el que la atención de los hospitales se concentra en los quemados y en las personas que llegan heridas por riñas relacionadas con el consumo de licor. A eso se suman los accidentes domésticos propios de las celebraciones, como las quemaduras con aceites, agua hirviendo y las preparaciones tradicionales de fin de año, entre ellas la natilla y los buñuelos, que la Secretaría de Salud también mencionó.

Las cifras de la temporada pasada explican el llamado. Durante el periodo de vigilancia intensificada, que fue del 1 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026, en Medellín resultaron 82 personas lesionadas por pólvora.

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«De esos lesionados, cerca del 33 % tuvieron que tener atención intrahospitalaria y algunos de ellos con lesiones graves», explicó la secretaria López. Entre los casos más delicados se reportaron amputaciones de dedos de la mano, daños en la audición por afectaciones del tímpano y quemaduras en la piel que implican procesos de recuperación largos y dolorosos.

El consolidado de la temporada pasada, elaborado por la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Salud y validado por el Instituto Nacional de Salud, también mostró que no todos los lesionados manipulaban pólvora: cerca del 44 % eran observadores y el 9 % eran personas que pasaban por el lugar cuando se presentó la explosión.

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¿Qué piden las autoridades a los ciudadanos?

El llamado de la Alcaldía de Medellín y de la Secretaría de Salud es a celebrar la Navidad y el Año Nuevo sin pólvora y con responsabilidad. La Alcaldía ya había presentado la campaña «Medellín Sin Pólvora», con la que busca que la temporada no deje tragedias ni familias afectadas por una quemadura.

Las recomendaciones que se desprenden del balance de las autoridades son sencillas:

No manipular pólvora ni permitir que los niños se acerquen a los artefactos pirotécnicos, aunque solo vayan a mirar.

ni permitir que los niños se acerquen a los artefactos pirotécnicos, aunque solo vayan a mirar. Tener cuidado en la cocina con los aceites y el agua hirviendo, sobre todo cuando se preparan las recetas tradicionales de diciembre.

con los aceites y el agua hirviendo, sobre todo cuando se preparan las recetas tradicionales de diciembre. Moderar el consumo de licor en las reuniones y evitar las discusiones que terminan en riñas.

en las reuniones y evitar las discusiones que terminan en riñas. Ante una emergencia vital, acudir a urgencias o comunicarse con la línea 123.

La expectativa de las autoridades es que, con prevención y autocuidado, la red hospitalaria pueda concentrarse en los pacientes que más lo necesitan durante la temporada de mayor demanda del año. Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía es a sumarse a las campañas para que las cifras de lesionados de urgencias sean menores que las del año pasado.