Resumen: La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció tres compromisos del Gobierno Nacional para conectar vialmente al Urabá antioqueño: poner en uso el Túnel del Toyo antes de que termine la Navidad de 2027, incluir y financiar desde la Nación la vía que une Autopistas al Mar 2 con Puerto Antioquia, y conectar el norte del Chocó con Urabá para que su producción de plátano salga por ese puerto. Los anuncios se dieron tras una reunión en Apartadó con el vicepresidente José Manuel Restrepo y la Gobernación de Antioquia, en medio del auge portuario de la subregión, que se prepara para recibir cinco terminales marítimas y unos 20.000 empleos.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció tres compromisos del Gobierno Nacional para mejorar la conectividad vial del Urabá antioqueño, una subregión que vive un momento de maduración económica gracias al auge de sus proyectos portuarios. El anuncio se dio tras la reunión del jueves 22 de octubre en Apartadó, de la que participaron el vicepresidente José Manuel Restrepo, la Gobernación de Antioquia, alcaldes de la subregión y empresarios.

Los compromisos fueron dados a conocer en un video publicado en las redes del Ministerio de Transporte, en el que se señala que fueron asumidos con el vicepresidente y con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

¿Cuáles son los tres compromisos para el Urabá antioqueño?

El primero, y uno de los más esperados por los antioqueños, es el Túnel del Toyo. La ministra se comprometió a sacar adelante la instalación de los equipos electromecánicos para que la obra pueda empezar a usarse el próximo año, antes de que termine la temporada de Navidad. La fecha oficial que maneja la Gobernación es octubre de 2027, por lo que el anuncio podría abrir un margen adicional de algunas semanas.

El segundo compromiso es la conexión con Puerto Antioquia. El Gobierno Nacional avanzará en incluir la vía que une Autopistas al Mar 2 con el puerto, con financiación de la Nación. Según la ministra, con esto se completaría la conexión del centro del país con la terminal, en beneficio de las empresas exportadoras y también de las importaciones.

El tercero, descrito como uno de los más retadores, es conectar el norte del Chocó con el Urabá antioqueño para que la producción de plátano que se cultiva en ese departamento pueda salir por Puerto Antioquia. Desde el Ministerio lo calificaron como “un sueño que tiene la gente del Chocó”.

En términos técnicos, estas dos últimas conexiones requerirían la estabilización y pavimentación de 120,65 kilómetros en cuatro corredores: Arboletes–San Pedro de Urabá, El Tres–San Pedro de Urabá, San Pedro de Urabá–Necoclí y Mutatá–Pavarandó, con una inversión de 155.000 millones de pesos. La segunda, de cerca de 522.000 millones de pesos mediante contribución por valorización, intervendría el corredor Riogrande–Nueva Colonia–Embarcadero–Zungo–Casa Verde, de 35,32 kilómetros, que conectaría zonas urbanas, rurales, productivas y portuarias con la Troncal de Urabá y Autopistas al Mar 2.

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Por qué el Urabá está en la agenda nacional

El auge portuario explica la urgencia de estas obras. Puerto Antioquia, en Turbo, ya está en operación y esta semana anunció una ruta marítima semanal con Asia, incluida China, con la naviera CMA CGM. El trayecto toma entre 34 y 36 días en buques de unos 16.000 contenedores, y con esa ruta la terminal completa diez servicios regulares.

Según la terminal, Asia representa el 52 % del comercio colombiano en contenedores, y entre el 20 % y el 22 % de las importaciones asiáticas tiene como destino Antioquia. Además, Urabá se prepara para recibir cinco terminales marítimas: Puerto Antioquia, Cirilo, Pisisí, Progreso y Darién International Port, que se proyecta que generen unos 20.000 empleos. El reto es que la infraestructura terrestre llegue a tiempo para atender la carga.

De acuerdo con lo publicado por El Colombiano, la reunión en Apartadó fue propuesta por la Alianza Público-Privada de Urabá, liderada por Proantioquia y la Gobernación, para mostrar las oportunidades económicas de la subregión y pedir el respaldo de la Nación a proyectos que requieren coordinación entre lo público y lo privado.

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Otros proyectos que mueven a la subregión

La Nueva Vía al Mar, de la que hace parte el Túnel del Toyo, es clave para unir a Medellín con el Urabá. Comprende 37,7 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, con 18 túneles, 30 puentes y 17,7 kilómetros de vía a cielo abierto, y reduciría el viaje a cerca de cuatro horas. La inversión total supera los 5,3 billones de pesos.

Según la Gobernación, el tramo 1, que incluye el túnel, está al 100 %, mientras el tramo 2 alcanza el 80 % a octubre de 2026. Se espera que toda la obra esté habilitada en octubre de 2027, una vez el Instituto Nacional de Vías (Invías) termine la instalación de los equipos electromecánicos, que empezó el 8 de agosto.

En la reunión, el gobernador Andrés Julián Rendón presentó proyectos por más de 2,5 billones de pesos en vías, acueducto, vivienda y turismo, y dijo que Urabá es “la tierra prometida”. Entre esos proyectos está el acueducto regional El Sable, que garantizaría agua potable en las zonas urbanas de Apartadó, Carepa y Turbo, en beneficio de más de 250.000 personas; su primera fase se calcula en 1,6 billones de pesos.

Con el anuncio de la ministra Noguera, la subregión queda a la espera del acto administrativo que avale la destinación de los recursos, el paso que el Urabá antioqueño lleva años esperando para que las promesas viales se conviertan en obras.