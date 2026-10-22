Inutilizaron socavón de minería ilegal en La Pintada: tres personas fueron capturadas

Resumen: Tropas del Ejército y la Policía capturaron en flagrancia a tres personas e inutilizaron un socavón de minería ilegal en La Pintada, Antioquia. Durante el operativo incautaron equipos avaluados en cerca de $37 millones y evitaron una producción estimada de 3.000 kilogramos de oro mensuales, con un valor comercial aproximado de $1.260 millones.

Una operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros dejó como resultado la inutilización de una unidad de producción minera tipo socavón y la captura en flagrancia de tres personas en el municipio de La Pintada, Antioquia.

El procedimiento fue realizado por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Antioquia. Durante la intervención, las autoridades identificaron una unidad de producción minera en la que se desarrollaban actividades de extracción ilícita.

Como parte de la operación, se procedió a inutilizar el socavón, con lo que se buscó impedir que continuara funcionando esta unidad minera. Además, las tres personas fueron capturadas en flagrancia durante el procedimiento.

Equipos incautados estarían avaluados en $37 millones

Durante la intervención, las tropas y los uniformados incautaron varios elementos utilizados en las actividades mineras. Entre ellos se encontraban dos motobombas, un taladro industrial, un extractor de aire y una motosierra.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los equipos y las herramientas incautados tienen un valor aproximado de $37 millones.

La inutilización de la unidad de producción minera y la incautación de estos elementos hacen parte de las acciones adelantadas para contrarrestar la explotación ilícita de recursos minerales en el departamento de Antioquia.

El impacto económico de la operación

Según el reporte oficial, con este resultado se evitó una producción estimada de 3.000 kilogramos de oro mensuales, cuyo valor comercial ascendería a cerca de $1.260 millones.

Esta cifra corresponde a la producción que, de acuerdo con la estimación de las autoridades, se habría evitado con la intervención. El procedimiento busca afectar las economías ilícitas relacionadas con la explotación minera y limitar la continuidad de estas actividades en el territorio.

La operación se suma a las acciones que desarrolla el Ejército Nacional para enfrentar la extracción ilegal de minerales, una actividad que también representa un desafío para la protección de los recursos naturales.

Por ahora, la información oficial suministrada sobre este procedimiento se concentra en la inutilización del socavón, las capturas y los elementos incautados. No se entregaron detalles adicionales sobre la identidad de las personas detenidas ni sobre su situación judicial.

El Ejército Nacional señaló que continuará adelantando operaciones para contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros, proteger los recursos naturales y fortalecer la seguridad en el territorio.