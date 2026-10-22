Resumen: El vicepresidente y varios ministros están en Urabá con la Gobernación y Proantioquia para revisar el acueducto regional, la nueva vía al mar y Puerto Antioquia.

¡Cumbre en Urabá! Vicepresidente y ministros revisan el acueducto, la nueva Vía al Mar y Puerto Antioquia

Una delegación del Gobierno nacional, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano, se encuentra este jueves 22 de octubre en Urabá antioqueño para revisar los avances y retos de la subregión. El encuentro, que se realiza en Turbo, incluye una visita a Puerto Antioquia.

Junto al vicepresidente llegaron el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; la ministra de Transporte, Elsa Noguera de la Espriella, y el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Arturo Adolfo Dujud Durán.

También participan el presidente de la junta directiva de Proantioquia, Juan Carlos Mora Uribe, y la presidenta ejecutiva de esa entidad, Juliana Velásquez Rodríguez, además de empresarios, líderes gremiales y la Gobernación de Antioquia.

La reunión busca articular al Gobierno nacional, el departamento y el sector privado alrededor de los proyectos que podrían convertir a Urabá en un centro portuario, industrial, agroindustrial y logístico del país.

Los temas sobre la mesa

Uno de los puntos centrales es el acueducto regional de Urabá, un proyecto anunciado durante el gobierno de Gustavo Petro que, según reportes de prensa, no se concretó. La Gobernación aseguró que dejará la obra contratada antes de terminar su periodo.

Otro tema clave es la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo. En el encuentro se le pedirá a la ministra de Transporte agilizar las gestiones con los contratistas para que la obra se entregue lo antes posible.

La agenda incluye además el proyecto Futuro Urabá, las propuestas para crear una Zona Económica Especial y un Área Metropolitana de Urabá, la seguridad jurídica de las tierras y la diversificación agroindustrial.

Durante la jornada también se presentaron algunos avances sociales de la subregión. Según la Gobernación, en Turbo la seguridad alimentaria mejoró 17,1 puntos porcentuales entre 2023 y 2026, lo que permitió que 26.000 personas salieran de la inseguridad alimentaria. Los once municipios de Urabá registraron avances en la lucha contra el hambre.

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La visita a Puerto Antioquia muestra la importancia que tiene el puerto dentro de los planes para la subregión.

Desde el lugar, la Gobernación resumió los temas clave del encuentro: acueducto, nueva vía al mar, puertos, oportunidades sociales y Área Metropolitana de Urabá.

Por ahora, se espera conocer los compromisos que asuman el Gobierno nacional y el sector privado al cierre de la reunión, especialmente frente al acueducto y la Nueva Vía al Mar, dos de los proyectos centrales de la agenda para Urabá.

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