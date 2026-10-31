‘Una presa más’: Yina Calderón contó cómo encontró a Epa Colombia en La Picaleña

Resumen: Yina Calderón visitó a Epa Colombia en la cárcel La Picaleña de Ibagué tras casi dos años sin verla. La empresaria contó que encontró a su amiga muy baja de peso, pero optimista y sin privilegios. También reveló que Barrera se graduó de un curso de maquillaje y que se despidieron con la promesa de reencontrarse en libertad.

Yina Calderón volvió a abrazar a Epa Colombia después de casi dos años sin verla. La empresaria y creadora de contenido visitó a su amiga en la cárcel La Picaleña de Ibagué y contó en sus redes sociales cómo fue un reencuentro que la dejó entre la tristeza y la tranquilidad.

La última vez que las dos amigas se habían visto fue en enero de 2025, en la despedida de Yina Calderón antes de su ingreso a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Desde entonces, los trámites penitenciarios mantuvieron separadas a las dos.

Antes de entrar al penal, la DJ huilense ya había anunciado la visita con videos desde las afueras del complejo. «¿En cuál de todas estas estará mi amiga?», preguntó frente a la fachada, y cerró su mensaje con un «Aquí estoy, amiga» que desató reacciones entre sus seguidores.

«Estuve en la cárcel, en La Picaleña, visitando a Epa Colombia. No la veía hace exactamente, ya vamos a cumplir dos años», relató después la empresaria en un video compartido con sus seguidores.

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«Una presa más»: así encontró Yina Calderón a Epa Colombia

Consultada por cómo vio a su amiga, Yina Calderón no ocultó su preocupación: «La verdad, una presa más, sin ningún tipo de beneficio, muy baja de peso. La celda no muy atractiva. Un poquito triste me vine yo, la verdad, en cuanto a eso».

Según su relato, Epa Colombia permanece en una celda pequeña, de unos dos metros por dos metros, con un camarote, en un patio que comparte con más internas del pabellón de mujeres. El recorrido por el penal y los controles de ingreso también la impactaron.

Eso sí, aclaró que no vio a su amiga en condiciones humillantes y resaltó el trato del personal: «Vi mucha calidad humana de parte de los guardias. Tuve la oportunidad de conocer a la directora de la cárcel y muy amable. Me vine tranquila. Como todo muy justo, con las mismas condiciones».

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El diploma que Epa Colombia le mostró a Yina Calderón

En medio de la visita, Epa Colombia le contó a su amiga que hizo un curso de maquillaje dentro del establecimiento y que recibió su diploma. «Dice que se estaba graduando», relató la empresaria, que aseguró haberla visto con buen ánimo: «La vi con ganas de seguir adelante. La vi muy optimista».

Epa Colombia también envió saludos a las personas que siguen pendientes de ella y de su proceso.

La visita coincidió con la presencia de la familia de la recluida: su hija, su esposa, su madre y su padre, quien atraviesa problemas de salud. Ese entorno, dijo Yina Calderón, fue de lo que más la conmovió del día.

El reencuentro terminó con un abrazo y una promesa: «Le di un abrazo y le dije: ‘Hasta la próxima, Epa’. Y la próxima va a ser afuera. Confío en Dios que así va a ser».

La empresaria de fajas reafirmó, además, que su amistad con Epa Colombia va más allá de las redes sociales: «Ella sabe que yo soy su amiga, independientemente de las redes o no, yo soy su amiga de verdad».

¿Por qué Epa Colombia está presa en La Picaleña?

Epa Colombia cumple una condena de cinco años y tres meses de prisión por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019, un fallo que la Corte Suprema de Justicia ratificó.

La creadora de contenido empezó a pagar su pena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y después permaneció en la Escuela de Carabineros. El 7 de agosto de 2026 fue trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, La Picaleña, donde sigue recluida en el pabellón de mujeres.

Para Yina Calderón este tampoco fue el primer intento de acercarse: en mayo de 2025 intentó visitar a su amiga en El Buen Pastor, pero el permiso no procedió, y en septiembre de 2026 logró hablar con ella por teléfono después de casi dos años sin contacto directo.

La relación entre las dos pasó de años de enfrentamientos y cruces de declaraciones en redes sociales a una amistad que, según ambas han contado, hoy se mantiene firme pese a la reclusión.