Resumen: Yina Calderón fue eliminada de Juego de Villanos tras ser sentenciada por Salvador Zerboni, y en el avance de su entrevista habló de traición.

Yina Calderón cayó en Juego de Villanos y apunta a una traición: así la sacaron del reality

La influencer colombiana Yina Calderón dejó de ser parte de Juego de Villanos, el reality de Telemundo conducido por Facundo. Su salida se vio en la emisión del lunes 26 de octubre y la convirtió en la segunda eliminada de la competencia, pocos días después del estreno del programa.

Quien movió la ficha fue el actor y productor mexicano Salvador Zerboni, que ganó un poder en una prueba y lo usó para sentenciarla.

Ya fuera del programa, Yina no se quedó callada. En el espacio Juego de Villanos sin filtros, según el adelanto del canal, reclamó contra los que, a su juicio, la traicionaron.

¿Cómo terminó Yina Calderón en la zona de riesgo?

Todo se definió en una prueba llamada “Manos Sangrientas”, una batalla de duelos individuales en la que cada participante quedaba fuera al ser manchado con sangre simulada.

Yina Calderón, Aleska Génesis, Salvador Zerboni y David Ponce superaron esa fase. Después vino un desafío de puntería, el del llamado Doble Poder, en el que había que derribar imágenes de aliados y rivales.

Zerboni ganó esa prueba. El premio fue doble: inmunidad y la posibilidad de enviar a otro jugador a la zona de riesgo. Eligió a la colombiana.

Por su parte, Aleska Génesis, que se coronó como Súper Villana, mandó a La Cueva a Alicia Machado y a Arleth Terán. Al final, la que quedó eliminada fue Yina.

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¿Qué dijo Yina Calderón tras su eliminación?

La creadora de contenido no ocultó su molestia. En una entrevista posterior para Telemundo sostuvo que sus rivales tuvieron que unirse para lograr su eliminación, y habló de traición.

Según el adelanto del programa, parte de sus críticas fueron para Sergio Mayer, a quien señaló como uno de los jugadores involucrados en la decisión.

El adelanto que difundió el canal no precisó las frases completas de la entrevista ni quiénes habrían hecho parte del supuesto pacto. Sin embargo, el tema ya dio de qué hablar entre los seguidores del reality.

¿Quiénes mueven las alianzas en Villa Villana?

El reality reúne a figuras de distintos formatos de telerrealidad en la llamada Villa Villana, donde las alianzas y las nominaciones son el centro de casi todas las conversaciones.

Una de las más comentadas es la de Sergio Mayer, Salvador Zerboni y Plutarco Haza, que reafirmaron su pacto mientras avanzaba la segunda ronda.

Aleska Génesis, ya como Súper Villana, también protagonizó una polémica. Escogió a Yina para compartir la Suite y esa decisión generó reacciones. Álex Ghita, por ejemplo, manifestó su inconformidad.

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¿Había tensiones previas en el reality?

Sí. Yina ya había tenido un cruce con Alicia Machado en los primeros episodios. Aunque ambas bajaron el tono de la confrontación, la colombiana anticipó que buscaría una revancha tras un episodio que identificó como “zapatos al agua”.

Esa revancha no llegó. La nueva ronda en La Cueva la dejó expuesta junto a Alicia Machado y Arleth Terán, y finalmente fue ella la que tuvo que empacar maletas.

¿Qué sigue en Juego de Villanos?

Con la salida de Yina Calderón cambia el equilibrio dentro de la casa. En juego hay un premio de 200.000 dólares y el título de Emperador Villano.

El programa se emite de lunes a viernes y los domingos por Telemundo, y después queda disponible en Peacock.

Para los seguidores de la influencer en Colombia, que la siguieron desde su paso por otros realities, la pregunta ahora es cómo responderá fuera del juego y si habrá más declaraciones sobre quiénes, según ella, se aliaron en su contra.