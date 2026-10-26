¡Qué osadía! Yina Calderón cuestionó el gusto de Greeicy frente a Mike Bahía en los Billboard

Resumen: Yina Calderón protagonizó un momento polémico en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 al cuestionar el gusto de Greeicy Rendón frente a Mike Bahía: "Yo no sé qué le vio ella a él". El comentario se viralizó y fue calificado como una falta de respeto en redes sociales.

Nueva polémica en el entretenimiento colombiano. Yina Calderón volvió a quedar en el centro de la conversación tras su paso por los Premios Billboard de la Música Latina 2026, donde protagonizó un momento que muchos calificaron de incómodo: en plena alfombra azul, y con las cámaras grabando, cuestionó el gusto de Greeicy Rendón frente a su propio esposo, el cantante Mike Bahía. El video del encuentro no tardó en regarse por redes sociales y los comentarios en contra de la creadora de contenido no se hicieron esperar.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Mike Bahía sobre Greeicy?

La paisa asistió como invitada a la gala celebrada en el James L. Knight Center de Miami y se dedicó a documentar buena parte de la velada. En uno de sus recorridos por la alfombra azul se encontró con Mike Bahía, quien en ese momento atendía a los medios, y se acercó a saludarlo. Lo que empezó como un aparente cumplido para la pareja terminó en una frase que pocos esperaban escuchar en vivo.

Estamos con el hombre que tiene la esposa más bella de todo el país. La más, la del cuerpazo, la de los abdominales, la de la chocolatina. Yo no sé qué le vio ella a él, pero bueno.

La frase, dicha frente al vallecaucano y seguida de una risa, quedó registrada en video y fue la propia Yina quien compartió el momento en sus redes, sin imaginar la ola de reacciones que vendría después.

“Una falta de respeto”: así reaccionaron las redes

El clip se volvió viral en cuestión de horas y cientos de internautas salieron a defender al cantante y a Greeicy. “Una falta de respeto”, “Mike es un gran tipo”, “como siempre, tan imprudente”, “es muy grosera”, “la envidia le respira por los poros” y “una frase envidiosa y fuera de lugar” fueron apenas algunos de los comentarios que se leen bajo las publicaciones que recogen el momento. Otros usuarios, en cambio, destacaron la elegancia del cantante al no engancharse en la discusión y seguir con su entrevista como si nada hubiera pasado.

¿Cómo reaccionó Mike Bahía al comentario?

Sobre la reacción del artista hay dos versiones. Algunos de los presentes aseguran que Mike Bahía simplemente ignoró el comentario, pues en ese instante hablaba con otra persona y siguió su camino por la alfombra azul. Otras versiones sostienen que el cantante respondió con humor y defendió a su esposa con una frase que también se viralizó: “La más hermosa y lo que no se le ve”. Lo cierto es que el vallecaucano no se enganchó con el comentario y evitó un cruce mayor en plena transmisión. Hasta el momento ni Greeicy ni Mike se han pronunciado formalmente sobre el episodio, mientras que Yina publicó después que considera al cantante una buena persona.

Greeicy y Mike Bahía, una de las parejas más queridas de la música colombiana

La relación que Yina puso en la conversación es una de las más sólidas del medio. Greeicy Rendón y Mike Bahía están juntos desde 2012 y su historia de amor ha acompañado la carrera de ambos: él le propuso matrimonio en octubre de 2021, en medio de un concierto de Alejandro Sanz, y en 2022 recibieron a su primer hijo. Como dúo conquistaron al público con “Amantes”, el tema que lanzaron a finales de 2017 y que sigue siendo un himno para sus fanáticos. Precisamente por el cariño que el público les tiene, el comentario de la creadora de contenido cayó tan mal entre los seguidores de la pareja.

Yina Calderón, la invitada que dio de qué hablar en los Billboard

No es la primera vez que la participante de “Juego de Villanos” se roba los reflectores de la gala. Durante la noche también compartió encuentros con Manuel Turizo, Jessi Uribe y Paola Jara, y días atrás su llamativo vestido de plumas ya había sido tema de conversación. La ceremonia, por lo demás, dejó un gran balance para Colombia: Karol G se consolidó como la artista nacional más premiada de la noche con cuatro estatuillas, mientras que Fuerza Regida fue la agrupación más ganadora con ocho y Bad Bunny sumó siete reconocimientos.

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