Resumen: Qatar Airways inauguró el 4 de noviembre su ruta Doha-Bogotá-Caracas, con dos vuelos semanales los miércoles y domingos. Desde Doha, los viajeros pueden conectar con Asia, Oceanía y Oriente Medio. La aerolínea también amplió su acuerdo con LATAM Colombia, que le permite vender vuelos desde Bogotá a 17 destinos nacionales, y la operación incluye capacidad de carga para exportadores.

Una nueva puerta al mundo: Qatar Airways llegó a Bogotá y conecta a Colombia con Doha, Asia y Oceanía

Una nueva puerta al mundo se abrió desde Bogotá. Con la llegada de Qatar Airways, Colombia suma dos vuelos semanales a Doha y más posibilidades para viajar hacia Asia, África, Oceanía y Oriente Medio.

La aerolínea catarí inauguró este miércoles 4 de noviembre su ruta Doha-Bogotá-Caracas, una operación que conecta el Aeropuerto Internacional Hamad, en la capital de Catar, con el aeropuerto El Dorado y que luego continúa hacia la capital venezolana antes de regresar a Doha.

Así funcionará la ruta

El vuelo QR783 opera dos veces por semana, los miércoles y los domingos, con aviones Boeing 777-200LR. El itinerario publicado por la aerolínea contempla un esquema triangular:

Doha-Bogotá: salida a las 7:35 a. m. y llegada a El Dorado a las 4:25 p. m.

Bogotá-Caracas: salida a las 5:55 p. m. y llegada a las 9:00 p. m.

Caracas-Doha: salida a las 11:30 p. m. y llegada a las 8:35 p. m. del día siguiente, sin escalas.

Con estos horarios, el tramo entre Doha y Bogotá toma cerca de 17 horas, mientras que el regreso desde Caracas hacia Doha ronda las 14 horas. Bogotá y Caracas se convierten en los destinos 16 y 17 de Qatar Airways en las Américas, una región a la que la aerolínea llegó en 2010 con su vuelo a São Paulo.

Conexiones hacia Asia, Oceanía y Oriente Medio

El gran atractivo de la nueva ruta está en lo que ofrece el centro de operaciones de la aerolínea en Doha. Desde allí, los viajeros que salgan de Colombia podrán conectar con destinos como Australia, China, Japón, Corea del Sur, Líbano y Emiratos Árabes Unidos, entre muchos otros de una red que supera los 170 destinos en la actual temporada de invierno del hemisferio norte.

La apertura de la ruta también facilita los desplazamientos en sentido contrario: viajeros procedentes de países como Australia y China tendrán una nueva forma de llegar a Colombia, lo que podría traducirse en más visitantes para el turismo y los negocios en el país.

Para los pasajeros colombianos, la nueva operación permite viajar desde Bogotá hacia Doha y acceder desde allí a destinos de Asia y Oceanía con una sola conexión.

Alianza con LATAM y apoyo a la carga

La llegada de Qatar Airways se complementa con la ampliación del código compartido con LATAM Airlines Colombia. Gracias a ese acuerdo, la aerolínea catarí comercializa vuelos de LATAM desde Bogotá a 17 destinos nacionales, entre ellos Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, San Andrés y Leticia. Así, quien viva en una ciudad intermedia podrá planear un viaje largo con un solo itinerario.

La operación también contempla capacidad para el transporte de carga, lo que representa una alternativa para los exportadores colombianos que buscan llegar a nuevos mercados. La compañía, de hecho, opera en Colombia con su servicio de carga desde 2020.

Una ruta con varios retrasos

El inicio de los vuelos estaba previsto originalmente para julio y fue aplazado en varias ocasiones. La aerolínea fijó finalmente el 4 de noviembre como fecha definitiva, y con el vuelo inaugural del miércoles la ruta quedó finalmente en operación.

Un detalle del esquema es que el regreso a Doha sale desde Caracas y no desde Bogotá. Según explican medios especializados, esto evita un despegue de largo alcance desde la capital colombiana, cuya altitud limita el peso máximo de despegue de los aviones.

Con esta nueva conexión, Colombia amplía su mapa de rutas internacionales y El Dorado suma a Qatar Airways a su operación de pasajeros.

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