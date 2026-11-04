Resumen: La Aeronáutica Civil confirmó que fue superada la falla en los radares de El Dorado que dejó en tierra al aeropuerto desde el mediodía. Las operaciones en Bogotá y Rionegro se normalizan gradualmente, pero LATAM canceló 8 vuelos, CLIC otros 10 y Wingo reporta demoras. Recomiendan a los pasajeros consultar con sus aerolíneas.

Ya hay alivio: Aerocivil superó la falla de radar en El Dorado, pero estas aerolíneas cancelaron vuelos

La Aeronáutica Civil confirmó que fue superada la falla en los sistemas de visualización radar que mantuvo en tierra al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá desde las 12:40 del mediodía de este miércoles 4 de noviembre. Las operaciones aéreas en Bogotá y Rionegro se normalizan de manera gradual, aunque varias aerolíneas todavía reportan vuelos cancelados y retrasos que afectan a cientos de pasajeros.

La emergencia comenzó cuando las pantallas de la torre de control de la principal terminal aérea del país quedaron en negro, lo que obligó a detener los despegues y aterrizajes mientras se atendía la contingencia. En su balance, la Aerocivil explicó que, una vez identificada la falla, activó los protocolos técnicos y operacionales previstos para este tipo de situaciones, con el fin de mantener la seguridad de los vuelos y reducir las afectaciones a los viajeros.

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Para recuperar el servicio, la entidad dispuso de un equipo especializado de controladores aéreos que se encargó de restablecer y cargar nuevamente los planes de vuelo que habían resultado afectados durante casi dos horas de contingencia. Según el reporte oficial, los sistemas ya presentan condiciones de estabilidad y los despegues se están realizando con normalidad.

La situación también tuvo repercusiones en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, donde se había aplicado una medida preventiva que obligaba a los aviones a mantener mayor distancia entre sí, lo que reducía la capacidad de operación. La Aerocivil confirmó que esta restricción ya fue levantada y que las operaciones en esa terminal también se desarrollan con normalidad.

#InformaciónImportante | Se normalizan gradualmente las operaciones aéreas en Bogotá y Rionegro tras una novedad técnica en los sistemas de visualización radar. Recomendamos a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios. https://t.co/0TSKAeNIDu — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) November 4, 2026

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Durante la tarde, cientos de viajeros quedaron varados en las salas de espera y dentro de los aviones: varios pasajeros contaron en redes sociales que permanecieron entre 30 minutos y más de una hora encerrados en las aeronaves, sin poder despegar ni descender, mientras los capitanes les informaban que la razón era un apagón en el radar de la torre de control.

Las aerolíneas que reportan cancelaciones y retrasos

Aunque la autoridad aeronáutica informó que la falla fue superada, las consecuencias de la contingencia todavía se sienten en los itinerarios de varias compañías.

LATAM confirmó a Caracol Radio la cancelación de ocho vuelos, equivalentes a 16 frecuencias, con afectaciones en rutas desde y hacia Medellín, Barranquilla, Pereira, Cali, Riohacha y Montería. La aerolínea aseguró que los pasajeros afectados podrán ser reubicados en otros vuelos sin ningún costo adicional y recomendó comunicarse directamente con la compañía para gestionar el cambio, que podría quedar entre este miércoles y mañana jueves.

Por su parte, CLIC confirmó la cancelación de diez vuelos por esta misma situación. La compañía indicó que el proceso de reasignación de los pasajeros podría tardar entre este miércoles y el jueves. Wingo también reportó demoras en sus vuelos como consecuencia de las afectaciones en la operación aérea.

¿Qué deben hacer los pasajeros afectados?

La recomendación de la Aeronáutica Civil es que los viajeros se comuniquen directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus vuelos, conocer posibles cambios en los horarios y consultar las alternativas disponibles si su itinerario fue cancelado o presenta retrasos.

La entidad aseguró que mantendrá el monitoreo técnico y operacional mientras se completa la normalización del servicio aéreo en todo el país.

El episodio de este miércoles se suma a otras emergencias recientes en la torre de El Dorado. El pasado 31 de agosto, una falla similar en los radares había generado retrasos en los vuelos que se dirigían a Bogotá desde Medellín y Bucaramanga, y en diciembre de 2024 una emergencia por humo en la torre de control paralizó temporalmente las operaciones de la terminal.

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