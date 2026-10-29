Resumen: El CAVR realizó un implante de plumas a un gallinazo que llegó con las alas y la cola cortadas por intervención humana. El procedimiento temporal usa plumas compatibles conservadas de animales fallecidos y busca apoyar el vuelo mientras completa su muda natural. El ave continúa bajo evaluación y aún no se ha anunciado su liberación.

¡Una nueva oportunidad! Implantan plumas a un gallinazo agredido en Medellín para que vuelva a volar

Un gallinazo al que le cortaron las plumas de las alas y la cola recibe una nueva oportunidad en Medellín. El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, le realizó un implante de plumas para ayudarlo a recuperar la capacidad de vuelo mientras se renueva su plumaje de manera natural.

El ave ingresó con afectaciones provocadas por intervención humana directa. El corte de las plumas comprometía su posibilidad de desplazarse por el aire y, con ello, su supervivencia en el entorno silvestre. Ante esa condición, el equipo especializado recurrió a una técnica temporal que busca devolverle estabilidad y propulsión durante el vuelo.

Plumas compatibles para apoyar la recuperación del gallinazo

El procedimiento se hizo con plumas compatibles conservadas en un banco que reúne material recuperado de animales fallecidos. Estas permiten apoyar al individuo durante el tiempo que necesita para completar su muda natural, un proceso que puede extenderse durante varios meses.

La intervención no reemplaza ese ciclo biológico. Su propósito es ofrecer una solución de apoyo mientras el ave recupera sus propias plumas. De esta manera, la rehabilitación no depende únicamente de esperar la renovación del plumaje que fue cortado.

El gallinazo continúa bajo evaluación del equipo especializado y presenta avances en su proceso de recuperación. La información conocida sobre este caso no anuncia una fecha de liberación: el animal sigue bajo seguimiento, por lo que no se puede dar por concluida su rehabilitación ni afirmar que ya regresó a la naturaleza.

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Las agresiones contra la fauna dejan otros antecedentes

El caso vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias del maltrato contra animales silvestres. Los prejuicios, los mitos y las supersticiones alrededor de algunas especies pueden impulsar agresiones que afectan su bienestar y dificultan que permanezcan en su hábitat.

En otro hecho, distinto al del implante, Minuto30 informó en septiembre sobre la liberación de un gallinazo que había llegado al CAVR con quemaduras y buena parte de su cuerpo cubierta por aceite caliente. Ese individuo requirió más de dos meses de atención antes de regresar al Valle de Aburrá junto a otros cuatro gallinazos.

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La atención de aquel animal incluyó una valoración inicial, limpieza gradual para retirar la sustancia, tratamiento de las quemaduras y monitoreo. Se trata de un antecedente diferente, que muestra cómo las afectaciones al plumaje pueden obligar a mantener procesos prolongados de cuidado especializado.

También en octubre se conocieron dos casos de aves heridas con perdigones en el Oriente antioqueño: un águila coliblanca hallada en El Retiro y un gallinazo rescatado en Rionegro. Ambos quedaron bajo atención de Cornare. Esos hechos no corresponden al gallinazo que ahora recibe el implante de plumas en el CAVR.

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Una línea para reportar animales silvestres heridos

Los gallinazos cumplen una función ambiental al consumir animales muertos y materia orgánica en descomposición. Su presencia forma parte de los procesos naturales de reciclaje de nutrientes, por lo que las agresiones contra estas aves también afectan a una especie que aporta al equilibrio de los ecosistemas.

Ante el hallazgo de fauna silvestre herida o en condición vulnerable, el reporte puede hacerse a la línea 304 630 0090. La atención especializada es importante para valorar el estado de cada ejemplar y determinar qué necesita, como ocurre con este gallinazo, cuya recuperación continúa acompañada por el equipo del CAVR.

En este caso, la prioridad sigue siendo recuperar las condiciones de vuelo afectadas por el corte de las plumas. El implante y la observación especializada forman parte de ese proceso, antes de que pueda hablarse de un regreso al entorno silvestre.