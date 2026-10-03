Resumen: Un águila coliblanca y un gallinazo heridos con perdigones en El Retiro y Rionegro se recuperan en Cornare. Ya son cinco aves atendidas por disparos en un año.

¡Qué crueldad! Les dispararon perdigones a un águila y a un gallinazo en Antioquia

Un águila coliblanca y un gallinazo se recuperan en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cornare, tras ser hallados con múltiples heridas causadas por perdigones en El Retiro y Rionegro, en el Oriente de Antioquia.

El águila fue encontrada por la comunidad en una zona rural del municipio de El Retiro. No podía volar y tenía una lesión en una de sus alas. Al llegar al centro de atención, los veterinarios confirmaron que tenía fracturado el húmero del ala derecha y varias heridas provocadas por proyectiles.

El ave tuvo que pasar por dos cirugías: una para corregir la fractura y otra para sacar los perdigones que aún tenía alojados en el cuerpo.

El segundo caso se registró en Rionegro. Allí, un gallinazo pasó cuatro días en el mismo lugar sin poder volar, hasta que la comunidad alertó a Cornare y el animal fue rescatado.

En la valoración, los profesionales hallaron que tenía baja condición corporal, deshidratación y varias heridas en la zona del esternón. Las radiografías confirmaron que también había recibido impactos de perdigones.

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Ambas aves siguen bajo cuidado veterinario y avanzan en su recuperación. Cuando estén listas, pasarán a una jaula de vuelo para fortalecer sus alas y evaluar si pueden volver a la vida silvestre.

Con estos dos nuevos registros, ya son cinco las aves silvestres atendidas por Cornare en el último año por heridas de disparos o perdigones.

Por eso, la corporación hizo un llamado a la comunidad para que, si encuentra animales silvestres en viviendas, cultivos o predios, no use armas ni intente resolver la situación por su cuenta.

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