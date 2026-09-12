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¡Volvió a volar! Gallinazo quemado fue liberado tras más de dos meses de recuperación

Un gallinazo quemado que llegó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) tras quedar cubierto con aceite a alta temperatura logró recuperarse y fue liberado nuevamente en el Valle de Aburrá, después de más de dos meses de atención veterinaria.

El ave ingresó al CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá el pasado 1 de julio. Al momento de ser encontrado, tenía buena parte del cuerpo cubierta por la sustancia. El contacto le ocasionó lesiones en la piel y afectaciones en el plumaje.

Para atender al gallinazo, el equipo veterinario realizó inicialmente una valoración clínica y luego comenzó un proceso de limpieza gradual. La sustancia fue retirada cuidadosamente para evitar nuevas lesiones, mientras el animal recibía tratamiento para las quemaduras y permanecía bajo monitoreo permanente.

El proceso de recuperación se extendió por más de dos meses, hasta que los profesionales determinaron que el ave había recuperado las condiciones necesarias para regresar a su entorno natural. Finalmente, fue liberada junto con otros cuatro gallinazos que también se encontraban bajo atención en el centro.

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El Área Metropolitana destacó el momento en que el animal volvió a extender sus alas y emprendió el vuelo, como resultado del proceso de rehabilitación.

Este caso hace parte de los registros de atención de fauna silvestre durante 2026. Según las cifras entregadas por el Área Metropolitana, el CAVR ha recibido 78 gallinazos durante lo corrido del año para procesos de atención, valoración y rehabilitación.

Las autoridades ambientales recordaron que estas aves cumplen una función importante en los ecosistemas, debido a que consumen animales muertos y materia orgánica en descomposición, contribuyendo al reciclaje natural de nutrientes y al mantenimiento de condiciones sanitarias.

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