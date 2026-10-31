¡Una millonada! El vestido de novia de Luisa Fernanda W costaría hasta $47 millones

Resumen: El vestido de novia que lució Luisa Fernanda W en su boda con Pipe Bueno, un diseño de Francesca Miranda, habría costado entre 7.000 y 15.000 dólares, es decir, entre 22 y 47,5 millones de pesos. La pareja se casó el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipáquirá.

La boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sigue dando de qué hablar en redes sociales. Después de darse el ‘sí’ el pasado 29 de octubre en la imponente Catedral de Sal de Zipáquirá, uno de los detalles que más ha despertado la curiosidad de los seguidores de la pareja es el lujoso vestido de novia que lució la creadora de contenido, una prenda de alta costura que, según se conoció, habría tenido un costo millonario.

La influenciadora llegó al altar con un diseño de Francesca Miranda, una de las diseñadoras latinoamericanas más reconocidas del mundo. La propia Luisa Fernanda W confesó que para este gran momento de su vida decidió acudir a la barranquillera, famosa por sus creaciones de novia que han desfilado en pasarelas internacionales y que han vestido a reconocidas figuras.

El vestido elegido por la novia se robó las miradas durante la ceremonia religiosa: un diseño blanco de encaje con delicados acabados, de cuello alto y manga larga, entallado en la parte superior y con una amplia falda de cola larga que le dio un toque sofisticado y romántico. El look lo complementó con el cabello recogido en un moño pulido y un ramo de rosas en tonos blancos y rosados.

En las imágenes que la propia creadora de contenido ha compartido en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, se aprecian los detalles del bordado de la prenda y lo espectacular que lució en cada uno de los rincones del escenario elegido para el enlace.

Y aunque hasta el momento ni Luisa Fernanda W ni la diseñadora han revelado el precio oficial del vestido, algunas referencias permiten hacerse una idea de su valor. De acuerdo con los precios de otros diseños de novia publicados por Francesca Miranda, estas creaciones pueden oscilar entre los 7.000 y los 15.000 dólares, una cifra que en pesos colombianos equivaldría aproximadamente a entre 22 y 47,5 millones.

La millonaria cifra, que por ahora es solo una estimación, sorprendió a más de uno en redes sociales, donde las fotografías de la boda no paran de acumular reacciones. Miles de seguidores han destacado el gusto de la novia, la elegancia del diseño y lo radiante que se veía la paisa en uno de los días más importantes de su vida. Otros, en cambio, aseguraron que la cifra no les sorprende tratándose de una de las parejas más mediáticas del país.

Vale recordar que la pareja se comprometió en octubre de 2023, durante un romántico viaje a Dubái, y tres años después llegó al altar para sellar su historia de amor ante Dios. La ceremonia reunió a familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras del entretenimiento colombiano, que acompañaron a los novios en una celebración inolvidable.

El enlace también marcó un nuevo capítulo para Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, quienes lograron superar una fuerte crisis en su relación antes de tomar la decisión de unir sus vidas. Desde hace años, la pareja ha compartido con sus seguidores los momentos más importantes de su historia, incluida la vida en familia con los hijos de la creadora de contenido.

Después de la boda, tanto la influenciadora como el cantante de música popular han compartido en sus redes sociales algunos de los momentos más especiales de la ceremonia y de la fiesta, una celebración marcada por el lujo, la música y los detalles pensados para sorprender a sus invitados.

La Catedral de Sal de Zipáquirá, uno de los templos más visitados de Colombia y considerada una maravilla arquitectónica, fue el escenario elegido por la pareja para dar el ‘sí’, convirtiendo su matrimonio en uno de los eventos del entretenimiento nacional más comentados de la semana. Por ahora, los seguidores de la pareja siguen a la espera de más detalles de la celebración y, por qué no, de la confirmación oficial del precio del vestido que ya es tendencia.

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