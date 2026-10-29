Resumen: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casan este jueves 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá. La fiesta será en Arena MX, en Cajicá, con cerca de 500 invitados, etiqueta de gala y lluvia de sobres como opción de regalo.

¡A pocas horas de dar el sí! Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casan en la Catedral de Sal

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W llegaron al día más esperado de su relación. Este jueves 29 de octubre de 2026 la pareja se casará en una ceremonia religiosa en Colombia, después de varios años juntos, dos hijos y una propuesta de matrimonio que ocurrió en Dubái en 2023.

La propia creadora de contenido lo confirmó en su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotografías junto al cantante de música popular con el mensaje «A pocas horas de dar el sí». En las imágenes, que al parecer corresponden a una celebración previa al matrimonio, como una despedida de solteros, la pareja aparece muy sonriente y abrazada.

¿Dónde será la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

De acuerdo con información revelada por La Red, de Caracol Televisión, la ceremonia religiosa se realizará en la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los escenarios más reconocidos de Cundinamarca. Según el periodista Ariel Osorio, el rito estaría previsto para las 2:30 de la tarde.

El cantante explicó en ese programa por qué eligieron ese lugar: «Ese lugar está cerca de nuestra casa, cerca de nuestra querida Bogotá que nos ha recibido y acogido como si fuéramos de acá, literal. Y qué mejor lugar que un lugar emblemático como lo es esta catedral, símbolo religioso de nuestro país».

El sitio exacto, sin embargo, fue motivo de versiones encontradas. Semanas atrás, en el programa Impresentables, Pipe Bueno había señalado que la boda se celebraría en Bogotá y que preferían mantener la ubicación en reserva por razones de seguridad.

Después del rito, los invitados se trasladarán a Arena MX, el espacio ubicado junto a Rancho MX, el restaurante que la pareja tiene en la vía que conduce de Cajicá a Zipaquirá y donde han hecho otras celebraciones familiares, como el bautizo de Domenic, el hijo menor de ambos.

La pareja llegó a contemplar la posibilidad de casarse en México, pero finalmente decidieron hacerlo en Colombia por razones logísticas y por el significado que el país tiene para los dos.

Vestuario de gala y alrededor de 500 invitados

La invitación, de diseño blanco con las iniciales de la pareja, un paisaje de montañas y detalles de orquídeas, incluye un código de vestuario estricto: las mujeres deberán llevar vestidos formales largos de color negro y los hombres deberán cumplir con la etiqueta black tie, es decir, traje de gala con corbata negra.

Diferentes reportes hablan de cerca de 500 invitados entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento, aunque esa cifra no ha sido confirmada por la pareja. En medios han circulado nombres como Carín León y Maluma, sin confirmación pública de su asistencia.

Sobre los regalos, según la información conocida a través de La Red, el principal deseo de los futuros esposos es compartir la celebración con sus familiares y amigos. Quienes quieran tener un detalle adicional podrán hacerlo mediante una tradicional lluvia de sobres durante la recepción.

Una semana de celebraciones

Los días previos al matrimonio estuvieron marcados por festejos familiares. La pareja celebró esta semana el cumpleaños de su hijo menor, Domenic, con una fiesta temática inspirada en Michael Jackson, y también el cumpleaños de su hijo mayor, Máximo, además de una cena íntima con sus familias.

La luna de miel todavía tiene detalles pendientes. Pipe Bueno ha contado que le gustaría viajar poco después de la boda, mientras que Luisa Fernanda W había planteado la posibilidad de aplazar el viaje hasta 2027 por sus compromisos laborales. Entre los destinos que han mencionado aparecen Dubái, Italia y Maldivas.

Antes de llegar al altar, la influencer celebró su despedida de soltera en Cartagena junto a varios de sus amigos más cercanos, una celebración que generó comentarios en redes sociales por la ausencia de alcohol, la presencia de marcas patrocinadoras y la ausencia de su madre y su hermana, sobre lo que ella pidió prudencia por tratarse de una situación familiar privada.

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