Resumen: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se dieron el sí este jueves 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, tras casi siete años de relación y dos hijos. Las primeras imágenes de la ceremonia circularon en redes sociales. La celebración continúa en Arena MX, junto a Rancho MX, el restaurante de la pareja en Cajicá.

¡Se dieron el sí! Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron en la Catedral de Sal de Zipaquirá

Después de casi siete años de relación, dos hijos y un compromiso que tenía a sus seguidores contando los días, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W por fin se dieron el sí. El cantante de música popular y la creadora de contenido se casaron este jueves 29 de octubre en una emotiva ceremonia religiosa en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca.

La boda, anunciada desde el año 2023, se convirtió en uno de los eventos del espectáculo más comentados del día en Colombia. Las primeras imágenes de los recién casados comenzaron a circular en redes sociales desde la tarde, cuando los invitados y los medios que cubrieron la llegada de la pareja compartieron los primeros registros del gran día.

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Así fue la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en la Catedral de Sal

La ceremonia religiosa estaba prevista para las 2:30 de la tarde y reunió a familiares, amigos y personalidades cercanas a los novios. La emisora Radio Uno compartió en redes los videos de la llegada de ambos al lugar, donde se pudo apreciar por primera vez el vestido de novia de la influenciadora y el elegante atuendo que eligió el cantante para la ocasión.

Luisa Fernanda W lució un vestido blanco de novia acompañado de un velo de gran longitud que se extendía por el suelo. Por su parte, Pipe Bueno apostó por un esmoquin negro, camisa blanca, moño del mismo color y zapatos negros. En los videos también se observa a la creadora de contenido saludando a algunos de los asistentes mientras avanzaba hacia el interior de la Catedral de Sal, el escenario escogido por la pareja para su unión religiosa.

Foto: redes sociales

El momento más comentado de la ceremonia fue, como no podía ser de otra manera, el beso con el que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W sellaron su unión. En las imágenes que circularon se ve a la pareja abrazada en el altar, con la imponente arquitectura de la Catedral de Sal de fondo.

Los detalles de la gran noche: fiesta en Arena MX y vestido de Francesca Miranda

De acuerdo con los detalles conocidos antes del matrimonio, la celebración continuaría en Arena MX, un espacio ubicado junto a Rancho MX, el restaurante temático que la pareja tiene en Cajicá. Para la ocasión, los novios establecieron un código de vestuario de gala.

Uno de los datos que más enamoró a sus seguidores fue que los encargados de llevar las argollas hasta el altar fueron Máximo y Domenic, los dos hijos de la pareja. Además, se conoció que el vestido oficial de la novia fue confeccionado por la diseñadora Francesca Miranda, y que Luisa Fernanda contaría con algunos cambios de vestuario durante la celebración.

En las horas previas, la empresaria había compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram algunos detalles del proceso de preparación del maquillaje y el peinado, jornada en la que ella misma se encargó de arreglar a su propia madre. La pareja también celebró días antes una previa por todo lo alto, de la que dejaron ver fotografías y videos en sus redes.

Foto: redes sociales

¿Quiénes fueron los invitados de la boda?

Dentro del círculo de invitados se contaba con la presencia de distintas celebridades y allegados de ambos famosos. Los usuarios presumían que podrían asistir artistas de la talla de Maluma y Carin León, entre otros internacionales cercanos al vallecaucano. Por el lado de Luisa Fernanda W, se esperaba la presencia de influencers como La Segura, Daniela Duke, La Liendra y Daniela Tapia, entre otras caras reconocidas del país.

Tras casi siete años juntos, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W le pusieron punto final a una de las relaciones más seguidas del entretenimiento colombiano, y sus seguidores ya esperan ver más detalles de una noche que prometía ser inolvidable.

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