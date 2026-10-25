¡Nueva polémica! El Agropecuario denuncia que desconoce el paradero de su hijo Emiliano

Resumen: Juan David Tejada, El Agropecuario, denunció en Instagram que desconoce dónde está su hijo con Aída Victoria Merlano. Dice que viajó con permiso a Panamá y terminó en Bahamas sin su autorización, y pidió ayuda a las autoridades de Bahamas y Colombia. Asegura que inició una restitución internacional ante el ICBF y que enfrenta una demanda de patria potestad en Barranquilla.

Juan David Tejada, más conocido como El Agropecuario, encendió las redes sociales con una denuncia pública que tiene que ver con su hijo. El creador de contenido, expareja de la influenciadora Aída Victoria Merlano, asegura que no sabe dónde está el pequeño Emiliano y que desde hace semanas no ha podido verlo ni hablar con él.

El mensaje lo publicó el sábado 24 de octubre en su cuenta de Instagram, en forma de comunicado titulado «Denuncia pública» y acompañado de un afiche de búsqueda con la frase «SOS se busca Emiliano». En poco tiempo el texto se volvió tema de conversación y recibió cientos de reacciones.

El permiso de viaje que, según él, cambió de rumbo

De acuerdo con el relato de Tejada, él autorizó una salida temporal del niño hacia Panamá, con regreso previsto para el 3 de agosto de 2026. Ese viaje, según explicó, no terminó como estaba acordado: asegura que después se enteró de que el menor fue llevado a Bahamas sin su consentimiento ni su autorización.

Desde entonces, afirma, perdió el rastro de su hijo. «Actualmente desconozco su ubicación exacta, con quién convive y qué personas lo rodean. Además, se me ha impedido verlo y mantener comunicación con él», escribió en el comunicado.

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Autoridades de tres frentes, en el llamado

El empresario no limitó su petición a las autoridades colombianas. Hizo un llamado urgente a las autoridades de Bahamas, al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional para que le ayuden a ubicar al niño y a verificar dónde se encuentra. El afiche que acompaña su denuncia, además, incluye datos de contacto de la Real Fuerza de Policía de Bahamas y de la Fiscalía General de la Nación, a donde pide que se dirija cualquier información sobre el paradero del menor.

Tejada también contó qué pasos ha dado por la vía formal. Según dijo, junto con sus abogados inició el procedimiento de restitución internacional ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.

La demanda por la patria potestad en Barranquilla

Otro punto de su comunicado tiene que ver con un proceso judicial. El Agropecuario sostiene que Aída Victoria Merlano presentó una demanda para que se le prive de la patria potestad ante un juzgado de Barranquilla. Frente a eso, cuestiona la competencia territorial del despacho, pues, según explicó, ni la madre ni el niño tienen su domicilio en esa ciudad.

Aseguró además que sus abogados ya están ejerciendo su defensa ante el juzgado correspondiente. En el mismo texto negó haberse atrasado con los pagos de manutención del menor.

Una preocupación que él mismo conecta con un proceso penal

Tejada fue más allá y manifestó su inquietud por la posibilidad de que el traslado de su hijo al exterior esté relacionado con la situación judicial que enfrenta la madre en Colombia, en particular con el cumplimiento de una pena privativa de la libertad. Por eso pidió a las autoridades competentes que investiguen esa circunstancia.

Conviene precisar que se trata de una sospecha expresada por él. Hasta el momento no hay información confirmada que permita establecer una conexión entre el viaje del niño y ese proceso, y las afirmaciones del comunicado corresponden a la versión de Tejada.

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«Tengo derecho a conocer el paradero de mi hijo»

En el tramo final de su denuncia, el creador de contenido habló desde su papel de padre. «Como padre, tengo derecho a conocer el paradero de mi hijo, verlo, comunicarme con él y estar presente en su vida», escribió. También dijo estar cansado de lo que describió como abusos y afirmó que la madre del niño ha afectado públicamente su imagen y su buen nombre.

Cerró con una promesa: seguirá defendiendo sus derechos por las vías legales, pero, por encima de todo, luchará para que se respeten los derechos de Emiliano y el vínculo entre padre e hijo.

Mira el video en Instagram:

Sin respuesta de Aída Victoria hasta ahora

Hasta la publicación de esta nota, Aída Victoria Merlano no se había pronunciado sobre las afirmaciones de su expareja ni sobre las acciones legales que se estarían adelantando. La relación entre los dos ha sido polémica y ha incluido denuncias y asuntos jurídicos que han salido a la luz pública en varias ocasiones.

Mientras tanto, el caso sigue generando opiniones entre los seguidores de ambos. Las entidades que Tejada mencionó en su comunicado, entre ellas el ICBF y la Fiscalía, no habían dado a conocer información pública sobre el asunto.