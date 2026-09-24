Resumen: Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, habló sobre su disputa con Aida Victoria Merlano y aseguró que inició un proceso judicial por la aparición de su hijo Emiliano en un video de Blessd. Además, negó incumplir con la manutención del menor y mostró comprobantes de pago, incluido uno que, según afirmó, corresponde a agosto de 2026. Durante la entrevista también habló sobre sus otros hijos y su relación con las madres de ellos.

¡Explotó la disputa! El Agropecuario demandó a Aida Victoria por aparición de su hijo en video de Blessd

La disputa pública entre Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, y la creadora de contenido Aida Victoria Merlano sumó un nuevo capítulo durante una entrevista que el empresario concedió al programa Tamo en vivo, de Dímelo King.

Durante la conversación, Tejada se refirió a distintos desacuerdos con su expareja y habló sobre asuntos relacionados con Emiliano, el hijo que ambos tienen. Entre ellos, mencionó la aparición del menor en el video musical y promocional de El peor hombre del mundo, canción de Blessd lanzada en junio de 2026.

Según afirmó, la participación de Emiliano no le habría sido consultada previamente y, por este motivo, aseguró que inició un proceso judicial contra Merlano.

“Yo me levanto un día y veo al niño en una portada; es que yo soy el papá del niño, yo respondo por él, ¿por qué no me puede llamar antes de eso? Tengo un tema legal con eso y demandé por eso (…) Ella como mamá y yo como papá, nos tenemos que poner de acuerdo los dos, no me tiene que dar plata», reveló Juan David.

Su posición sobre la exposición de Emiliano

El tema también fue abordado desde la forma en que ambos padres han mostrado al menor en redes sociales. Yaya Muñoz, panelista de Tamo en vivo, cuestionó a Tejada porque él también ha publicado contenido de su hijo.

El empresario respondió que existe una diferencia entre compartir publicaciones personales y utilizar la imagen del menor en campañas.

“Yo lo he publicado en mis redes sociales, pero jamás lo he expuesto a campañas (…) No es lo mismo que yo publique a mi hijo en TikTok a que yo lo publique y cobre como hace la mamá”, explicó el Agropecuario.

Tejada no entregó detalles adicionales sobre el proceso que aseguró haber presentado contra Merlano.

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Mostró recibos de manutención

Otro de los asuntos que abordó fue el supuesto incumplimiento en los pagos destinados a Emiliano, señalamiento que Aida Victoria ha mencionado públicamente en distintas ocasiones.

Tejada negó esa versión y mostró durante la entrevista varios comprobantes de pago. Según afirmó, el recibo más reciente correspondía a agosto de 2026.

El creador de contenido explicó que decidió mostrar estos documentos después de recibir críticas en redes sociales y sostuvo que ha intentado mantener en privado los asuntos relacionados con su familia.

“He aguantado mucho y nada de lo que ella dice es real”, señaló durante el programa.

También habló de sus otros hijos

Durante la entrevista, Tejada afirmó que es padre de cuatro hijos, dos niñas y dos niños, de diferentes relaciones. Según sus declaraciones, mantiene una relación cordial con las madres de sus otros hijos.

Para hablar sobre su papel como padre, durante la transmisión se comunicó con una de las madres de sus hijas. La mujer aseguró que Tejada ha sido “muy presente” y “muy responsable” desde el nacimiento de la menor y afirmó que no tiene deudas pendientes con ella.

Las declaraciones hacen parte de la versión entregada por Juan David Tejada durante la entrevista. Hasta ahora, no se conocieron nuevos pronunciamientos de Aida Victoria Merlano sobre el proceso mencionado por el empresario, los comprobantes mostrados o las afirmaciones realizadas durante la transmisión.