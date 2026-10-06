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    Capturado en Barrios Unidos tras robarle un reloj de $40 millones a un «gringo »

    Para evitar la fuga del asaltante, las autoridades activaron la estrategia conocida como ‘Plan Candado’, cerrando las principales vías de escape del sector

    Publicado por: SoloDuque

    Capturado en Barrios Unidos tras robarle un reloj de $40 millones a un «gringo »

    Resumen: En una rápida reacción policial, fue capturado un delincuente que asaltó a un ciudadano estadounidense en la localidad de Barrios Unidos para hurtarle un reloj de alta gama.

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    Minuto30.com .- La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de un delincuente que, empuñando un arma de fuego, asaltó a un ciudadano de nacionalidad estadounidense para hurtarle un reloj de alta gama avaluado en aproximadamente 40 millones de pesos. El hecho de inseguridad se registró en las calles de la localidad de Barrios Unidos.

    La aprehensión del asaltante fue posible gracias a la reacción inmediata de los uniformados del cuadrante, quienes fueron alertados de la situación y procedieron a desplegar un operativo relámpago en la zona.

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    Foto: Captura de video

    ‘Plan Candado’ y resultados del operativo

    Para evitar la fuga del asaltante, las autoridades activaron la estrategia conocida como ‘Plan Candado’, cerrando las principales vías de escape del sector. Esta maniobra táctica permitió cercar al individuo y proceder con su detención en flagrancia.

    Durante el procedimiento policial, los agentes reportaron los siguientes resultados operativos:

    Incautación del arma: Se decomisó un revólver, el cual fue utilizado por el capturado para intimidar directamente a la víctima extranjera.

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    Inmovilización del vehículo: Gracias al operativo, fue ubicada e inmovilizada la motocicleta que el delincuente empleaba para huir del lugar de los hechos.

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    Foto: Captura de video

    Recuperación del elemento: El operativo permitió asegurar el costoso reloj hurtado minutos antes.

    El sujeto capturado, junto con el arma de fuego incautada y la motocicleta inmovilizada, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su respectivo proceso de judicialización por los delitos de hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego.

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    Foto: Captura de video

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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