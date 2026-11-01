Un muerto y ocho heridos en tiroteo tras partido de fútbol americano universitario en Alabama

Resumen: Un tiroteo registrado la noche del sábado a las afueras del estadio Legion Field, en Birmingham, Alabama, dejó una persona muerta y ocho heridas tras el Magic City Classic, el clásico universitario entre Alabama A&M y Alabama State. Una víctima está en estado crítico y siete estables. La Policía detuvo a una persona, recuperó varias armas y suspendió las fiestas posteriores al partido, mientras continúa la investigación.

Resumen: Al menos una persona murió y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo registrado la noche del sábado a las afueras del estadio Legion Field, en Birmingham, Alabama (Estados Unidos), poco después del Magic City Classic, el tradicional partido anual de fútbol americano universitario entre Alabama A&M y Alabama State. Una de las víctimas está en estado crítico y siete permanecen estables. La Policía recuperó varias armas de fuego en el lugar y detuvo a una persona para interrogarla.

Una noche de celebración deportiva terminó en tragedia en Birmingham, la ciudad más poblada de Alabama (Estados Unidos), después de que un tiroteo registrado a las afueras del estadio Legion Field dejara una persona muerta y otras ocho heridas, según confirmaron las autoridades locales.

Los disparos se escucharon hacia las 7:50 de la noche de este sábado cerca de la avenida Graymont, en las inmediaciones del estadio, cuando la mayoría de los espectadores ya había abandonado el recinto tras el Magic City Classic, el partido anual que enfrenta a las universidades Alabama A&M y Alabama State, las dos instituciones históricamente negras más grandes de ese estado del sur de Estados Unidos.

Una víctima en estado crítico

De’Rell Freeman, subdirector de información pública del Departamento de Policía de Birmingham, informó que los agentes acudieron al lugar tras los reportes de múltiples disparos y localizaron a varias víctimas con heridas de bala. Del total de nueve personas alcanzadas por los disparos, una falleció, otra se encuentra en estado crítico y las siete restantes permanecen estables.

«Los agentes recuperaron múltiples armas de fuego en el lugar y las entregaron a nuestra sala de evidencias», señaló Freeman, quien añadió que una persona fue detenida y trasladada a la sede de la Policía para ser interrogada. Hasta la noche del sábado, las circunstancias que desencadenaron el tiroteo no estaban claras y las autoridades no habían revelado la identidad del detenido ni de las víctimas.

Por su parte, el jefe de la Policía de Birmingham, Michael Pickett, declaró a The Associated Press que estaba «muy agradecido de que no hubiera más heridos» y explicó que el tiroteo ocurrió por fuera de las instalaciones del estadio, en una zona donde los vendedores ambulantes habían instalado sus puestos a lo largo de la calle para atender a los asistentes del partido.

El clásico universitario con más de 100 años de historia

El Magic City Classic es uno de los eventos deportivos universitarios más importantes de Estados Unidos. El duelo entre los Bulldogs de Alabama A&M y los Hornets de Alabama State se juega desde hace más de un siglo y congrega cada año a decenas de miles de aficionados en Birmingham. El partido de este sábado, que ganó Alabama A&M por 31-28, reunió a cerca de 70.000 espectadores en el Legion Field, un estadio inaugurado en 1927 y conocido como la «Capital del Fútbol del Sur».

Tras el tiroteo, el Departamento de Policía de Birmingham informó en un comunicado emitido a última hora del sábado que se suspendieron todas las fiestas programadas después del clásico y pidió a los asistentes abandonar las inmediaciones del estadio lo antes posible. «Todos deben abandonar las instalaciones del estadio lo antes posible. Por favor, no acudan a las inmediaciones del estadio Legion Field en este momento», señaló la Policía, sin ofrecer más detalles en ese momento.

Posteriormente, las autoridades habilitaron un portal en internet para que los testigos del incidente puedan enviar de forma anónima videos y otras pruebas que ayuden a esclarecer lo ocurrido, mientras la investigación continúa abierta.

Alcalde de Birmingham: «Nuestra comunidad está herida»

El alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, expresó su dolor en un comunicado publicado en redes sociales: «Nuestra comunidad está herida, conmocionada y, con razón, enojada. Yo también. No hay discusión, disputa ni malentendido que pueda justificar este nivel de violencia sin sentido durante una noche de celebración».

«El Magic City Classic tiene sus raíces en la tradición de las universidades históricamente negras, y en el centro de esas tradiciones está la familia. Esta noche, como familia, estamos de luto. Abrazamos a nuestros vecinos que en este momento están lidiando con un dolor inimaginable y, al igual que una familia, permaneceremos unidos mientras superamos esta trágica noche», añadió el mandatario.

Segundo fin de semana consecutivo de violencia armada en el fútbol universitario

El hecho ocurrió apenas una semana después de otro tiroteo masivo registrado cerca de la Universidad Florida A&M (FAMU), en Tallahassee, cuando los disparos efectuados durante una riña en las celebraciones del homecoming dejaron 11 personas heridas por bala, entre ellas seis menores de edad, la más joven de apenas 11 años.

En esa ocasión, como en Birmingham, el tiroteo se registró en las inmediaciones del estadio poco después del partido, cuando miles de personas aún se encontraban en las calles celebrando. Las autoridades de Tallahassee señalaron que una riña entre varias personas precedió a los disparos.

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