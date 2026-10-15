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Resumen: Un tiroteo en la Escuela Primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, Estados Unidos, dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas tres menores de edad y un adulto, según información preliminar recogida por CNN. Las autoridades recibieron varias llamadas que alertaban sobre disparos frente al plantel y dentro de sus instalaciones. El sospechoso fue abatido y al menos dos personas fueron trasladadas a un hospital. Los estudiantes fueron evacuados y trasladados a un punto de encuentro con sus familiares, mientras la Policía y el FBI adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Tiroteo en escuela de EE.UU. dejó cuatro muertos, incluidos tres menores: el sospechoso fue abatido

Un tiroteo en la Escuela Primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, Estados Unidos, dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas tres menores de edad y un adulto, según información preliminar recogida por CNN. El ataque ocurrió este jueves 15 de octubre y movilizó a unidades policiales y equipos de emergencia, luego de que varias llamadas alertaran sobre disparos frente al plantel y dentro de sus instalaciones.

De acuerdo con los reportes iniciales, al menos dos personas fueron trasladadas al hospital St. Charles Bend. La Policía de Bend confirmó que el sospechoso murió tras recibir disparos, aunque las circunstancias de su muerte y la identidad de quien le disparó seguían bajo investigación.

Las llamadas de emergencia alertaron sobre los disparos

La respuesta policial comenzó alrededor de las 12:59 p. m., hora local, cuando las autoridades recibieron un aviso sobre un hombre que habría disparado contra un automóvil frente a la escuela.

Poco después, la central de emergencias del condado de Deschutes recibió nuevas llamadas al 911 que reportaban disparos dentro del establecimiento educativo. Según la cronología divulgada, los agentes llegaron al lugar a la 1:02 p. m. y, segundos más tarde, informaron que el sospechoso había sido abatido.

Sheila Miller, portavoz de comunicaciones de la Policía de Bend, confirmó que había varias víctimas. También explicó que un testigo presencial pudo haber disparado contra el sospechoso, aunque esa posibilidad todavía era objeto de investigación.

Durante la atención de la emergencia, los equipos de respuesta comenzaron a revisar las instalaciones y a evacuar a las personas que permanecían dentro del colegio.

“En este momento estamos evacuando habitación por habitación a todas las personas que se encuentran en esa escuela. Esto es algo que jamás queremos que suceda en Bend. Es devastador”, expresó Miller durante una rueda de prensa.

Tres menores y un adulto estarían entre las víctimas mortales

Los datos preliminares recogidos por CNN señalaron que cuatro personas murieron en el ataque: tres menores de edad y un adulto. Además, al menos dos personas fueron trasladadas al hospital St. Charles Bend, aunque inicialmente no se divulgó información detallada sobre su estado de salud.

Las autoridades continuaban recopilando información para establecer las circunstancias del tiroteo y precisar lo ocurrido dentro de la institución. Entre los aspectos pendientes de aclaración estaban las condiciones en las que se produjeron las muertes y las lesiones, así como la secuencia de los hechos.

Estudiantes fueron trasladados a un punto de encuentro

Tras el ataque, los alumnos de la Escuela Primaria Silver Rail fueron trasladados en autobuses del distrito escolar Bend-La Pine hacia Journey Church, lugar habilitado para facilitar el reencuentro con sus padres y tutores.

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El punto de encuentro quedó ubicado en 61303 S Highway 97, en Bend. Las familias recibieron instrucciones de dirigirse allí para recoger a los menores y evitar los alrededores de la escuela y de la iglesia mientras continuaba el operativo.

La institución educativa cerró sus puertas durante la emergencia, mientras los organismos de seguridad adelantaban las evacuaciones y verificaban las instalaciones para garantizar que no quedaran personas dentro del plantel.

El distrito escolar expresó su pesar por lo ocurrido

Steven Cook, superintendente del distrito escolar Bend-La Pine, manifestó su consternación por el ataque y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

“Estamos consternados y desconsolados por esta tragedia sin sentido”, declaró en un comunicado.

El funcionario también se refirió al impacto de lo sucedido en la comunidad educativa.

“No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que atraviesa nuestra comunidad”, agregó Cook.

El distrito escolar coordinaba las acciones relacionadas con la atención de los estudiantes y el reencuentro con sus familiares, en medio de las labores adelantadas por las autoridades.

🇺🇸‼️ | URGENTE — Tiroteo en una escuela primaria de Oregón, Estados Unidos, deja múltiples víctimas, incluidos niños. La policía confirma que el atacante murió. https://t.co/LTq3BCYKeD — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 15, 2026

El FBI participa en las investigaciones

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se desplazaron al lugar para apoyar a las autoridades locales en el esclarecimiento de los hechos.

La participación de la agencia fue confirmada mediante una publicación en X de su director, Kash Patel, quien señaló que los investigadores federales colaborarían con los organismos encargados del caso.

“Pondremos a su disposición todos los recursos que necesiten”, indicó el FBI.

Las investigaciones buscan establecer la identidad del sospechoso, las circunstancias que precedieron al ataque y quién disparó contra él. Las autoridades también trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos y precisar las condiciones en las que se produjeron las muertes y las lesiones.

Mientras avanzan las pesquisas, los organismos de seguridad mantienen las labores de investigación y coordinación con el distrito escolar para atender la emergencia y facilitar el reencuentro de los estudiantes con sus familiares.