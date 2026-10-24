Tiroteo en plena fiesta universitaria en Florida deja 12 heridos; seis son menores de edad

Resumen: Al menos 12 personas resultaron heridas, 11 de ellas por disparos, en un tiroteo registrado junto al estadio Bragg Memorial de la Universidad Florida A&M (FAMU) durante la celebración del homecoming en Tallahassee, Florida. Seis de las víctimas son menores de edad y la más joven tiene 11 años; tres heridos están graves y uno en estado crítico. La Policía indicó que una riña entre varias personas precedió a los disparos y que la investigación continúa.

Una noche de celebración universitaria terminó en pánico y estampida en Tallahassee, la capital de Florida (Estados Unidos), después de que un tiroteo dejara al menos 12 personas heridas junto al estadio Bragg Memorial de la Universidad Florida A&M (FAMU), en pleno fin de semana del homecoming, la tradicional fiesta de reencuentro de exalumnos que moviliza a miles de personas cada año.

El hecho ocurrió justo antes de las 8:00 de la noche de este sábado cerca del cruce de las calles Perry y Manatee, en las inmediaciones del estadio, poco después de que el equipo de FAMU, los Rattlers, perdiera el partido de homecoming ante Arkansas-Pine Bluff. En esos momentos, la calle Perry estaba abarrotada de asistentes a las festividades.

Once heridos por disparos; la víctima más joven tiene 11 años

En una rueda de prensa ofrecida cerca de la medianoche, el jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, confirmó que 11 de las 12 personas heridas sufrieron impactos de bala. Seis de las víctimas son adultos y seis son menores de edad; la más joven tiene apenas 11 años. Una mujer mayor resultó herida en medio del pánico de la multitud que huía del lugar.

Del total de heridos, tres presentan lesiones graves y uno de ellos se encuentra en estado crítico, mientras que ocho están estables, según el parte oficial.

«Estoy aquí, parado ante ustedes, devastado», dijo el jefe Revell al entregar el balance. El funcionario explicó que la información preliminar indica que una riña entre varias personas precedió a los disparos.

Videos muestran escenas de caos

En videos que circulan en redes sociales se ven escenas de pánico: agentes cargando a una víctima en una camilla de tela a través de un parqueadero, policías atendiendo a una persona en el suelo a la luz de las linternas mientras la gente grita alrededor, y decenas de uniformados tratando de controlar a la multitud. El suelo quedó cubierto de basura en los puntos por donde la gente huyó despavorida.

«Todos corrieron; todos salieron del lugar», se escucha decir a una persona en uno de los videos.

«Perry Street estuvo salvaje esta noche. Corriendo, cayendo, agachándose y escondiéndose», escribió un testigo en redes sociales. Otro relató: «Literalmente les dispararon a estas personas frente a mí. Por favor, oren por sus familias».

«Orando por nuestros niños porque lo que acabo de presenciar a las 7:50 p.m. fue insólito. Mi primer y último homecoming. Mis hijos y sus amigos estaban llorando y yo trataba de poner a salvo a los hijos de otras personas», escribió otra asistente. «Pudieron haber sido cualquiera de nuestros bebés».

Universidades en alerta

Florida A&M emitió una alerta de seguridad a las 8:40 de la noche ordenando a la comunidad «refugiarse en el lugar» y evitar la zona del estadio Bragg. Cerca de las 11:00 de la noche, la universidad publicó un comunicado en el que aseguró que «el campus permanece seguro», aunque pidió evitar el área para facilitar el trabajo de los investigadores.

«Nuestros corazones están con las víctimas y con todos los afectados por este trágico incidente», señaló la universidad, que reiteró que «la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad».

La Universidad Estatal de Florida (FSU), también ubicada en Tallahassee, emitió a las 10:00 de la noche un mensaje de emergencia pidiendo a sus estudiantes, profesores y empleados permanecer en interiores como medida de precaución, aunque aclaró que no había indicios de que miembros de su comunidad estuvieran involucrados.

Investigación en curso

La Policía de Tallahassee reportó la escena como segura hacia las 9:45 de la noche y mantuvo cerrada la calle Perry mientras adelantaba las pesquisas. Hasta la medianoche, las autoridades no habían informado sobre personas capturadas por el hecho.

FAMU, una de las universidades históricamente negras más reconocidas de Estados Unidos, vive en estas fechas uno de sus fines de semana más importantes del año: el homecoming reúne a estudiantes, exalumnos y visitantes en torno al partido de fútbol americano y a una nutrida agenda de eventos.

No es la primera vez que la violencia armada empaña la celebración en la ciudad. En 2022, un tiroteo en las canchas exteriores de la propia FAMU dejó una persona muerta y cuatro heridas. Y en abril de 2025, otro tiroteo sacudió a la comunidad universitaria de Tallahassee, esa vez en el campus de la Universidad Estatal de Florida.

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