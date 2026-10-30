Resumen: Una cámara de seguridad registró el momento en el que un carro blanco atropelló a un ciclista en el sector de Acapulco, en Floridablanca, y el conductor huyó sin prestarle ayuda. El hecho ocurrió la mañana del jueves 29 de octubre. Se desconoce el estado de salud del ciclista y ciudadanos piden a la Dirección de Tránsito de Floridablanca y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga investigar el caso y establecer si hubo omisión de auxilio.

¡Un fantasma al volante! Carro atropelló a un ciclista en Floridablanca y se esfumó; todo quedó en video

Un hecho que ha causado indignación en el área metropolitana de Bucaramanga quedó registrado en video. En redes sociales circula la grabación de una cámara de seguridad que captó el momento exacto en el que un automóvil blanco atropelló a un ciclista en el sector de Acapulco, en Floridablanca (Santander), y siguió su camino como si nada hubiera pasado.

Captura de video

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió en la mañana del jueves 29 de octubre. El registro de la cámara señala que sobre las 10:38 a. m. el ciclista se movilizaba por el costado de una vía del sector, una zona con vegetación a los lados, cuando el vehículo blanco se aproximó y lo impactó.

En la secuencia se distinguen tres momentos que han causado rechazo. Primero, el carro blanco se acerca al ciclista, que pedaleaba pegado al borde de la calzada; después se produce el impacto, que derriba al deportista y a su bicicleta contra el costado de la vía; y finalmente el vehículo continúa su marcha y se aleja del lugar, mientras la bicicleta queda tirada sobre el borde de tierra.

En ningún momento de la grabación se aprecia que el conductor frene, se devuelva o intente auxiliar al afectado, un comportamiento que ha generado indignación entre quienes han visto el video, que ya suma miles de reproducciones y decenas de comentarios de rechazo en redes sociales.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del ciclista, así como su identidad. Tampoco se conocen con claridad las circunstancias que rodearon el siniestro vial, por lo que la grabación podría convertirse en una pieza clave para esclarecer lo sucedido y para identificar al automóvil y a la persona que lo conducía.

Ante la situación, ciudadanos hicieron un llamado a la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga para que verifiquen los hechos, revisen otras cámaras del sector, establezcan las responsabilidades correspondientes y determinen si se presentó una omisión de auxilio, pues en las imágenes el conductor se retira del lugar sin prestar ayuda.

Vale recordar que en Colombia los conductores involucrados en un accidente de tránsito tienen el deber de detenerse y auxiliar a las personas afectadas. Huir del lugar de un siniestro sin prestar ayuda puede acarrear no solo sanciones administrativas, sino también consecuencias penales, especialmente cuando hay personas heridas de por medio.

El gremio ciclista ha insistido en los últimos tiempos en la necesidad de que los conductores guarden la distancia mínima de 1,5 metros al momento de adelantar a una persona en bicicleta, como lo contempla la norma de tránsito, y de que se respete la vida de quienes usan este medio de transporte o salen a rodar por deporte, sobre todo en vías sin ciclorrutas ni separadores.

Este caso se suma a otras situaciones recientes que tienen en alerta a los ciclistas del área metropolitana de Bucaramanga. Hace apenas unos días, otro video mostró el momento en el que una joven promesa del ciclismo estuvo a punto de ser arrollada por un taxi en la vía que comunica a Girón con Floridablanca, hecho que también quedó registrado y que, según medios locales, habría obedecido a una maniobra peligrosa del conductor del vehículo de servicio público.

Los dos episodios reavivan el llamado de la comunidad ciclista y de los ciudadanos en general a respetar a los actores viales más vulnerables, así como a las autoridades para fortalecer los controles en las vías por donde con frecuencia se movilizan los deportistas.

Por ahora, el video sigue circulando en redes sociales, donde los usuarios exigen que el conductor del carro blanco responda por lo ocurrido. Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el caso.

🚨 ¡Lo atropelló y siguió su camino! Una cámara de seguridad captó el momento en que un automóvil blanco impactó a un ciclista en el sector de Acapulco, Floridablanca. El conductor abandonó el lugar. Ciudadanos piden a las autoridades investigar lo ocurrido. https://t.co/yl8TiiYi1T — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) October 30, 2026

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