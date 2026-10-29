Confirman fractura de cráneo para el agente de tránsito agredido en Itagüí

Resumen: Neurocirugía confirmó fractura de cráneo para el agente de tránsito agredido en Itagüí, quien permanece hospitalizado bajo observación. La Alcaldía informó que el presunto agresor ya fue identificado y el caso fue denunciado ante la Fiscalía.

Una fractura de cráneo es el diagnóstico que confirmaron los médicos que atienden al agente de tránsito agredido en Itagüí mientras adelantaba un procedimiento de control vial. Tras la valoración por neurocirugía, se determinó que el funcionario permanecerá hospitalizado bajo observación.

El nuevo parte médico se conoció en la noche de este jueves 29 de octubre, dos días después de la violenta agresión que dejó al servidor público inconsciente en plena vía pública. De acuerdo con el reporte, la valoración de neurocirugía confirmó la fractura y definió que el agente debe continuar bajo estricta vigilancia médica.

Además, la Alcaldía de Itagüí informó que el presunto agresor ya está plenamente identificado y que el caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar el proceso judicial contra el señalado responsable del ataque.

¿Cuál es el estado de salud del agente de tránsito agredido en Itagüí?

El funcionario está hospitalizado desde el martes 27 de octubre, cuando fue trasladado de urgencia a un centro asistencial después de recibir varios golpes en la cabeza. El primer reporte de las autoridades señalaba que el agente presentaba contusiones y que el personal de salud evaluaba la posibilidad de un trauma craneoencefálico.

En las horas siguientes, el agente fue sometido a nuevos exámenes, entre ellos una tomografía, para establecer la gravedad de las lesiones. Según el último parte, el uniformado se ha mantenido consciente, pero la valoración por neurocirugía terminó por confirmar el diagnóstico más temido: una fractura de cráneo que lo obliga a permanecer bajo observación médica.

¿Qué se sabe del presunto agresor?

De acuerdo con la Alcaldía de Itagüí, el hombre señalado de atacar al agente ya está identificado por las autoridades y el caso fue denunciado ante la Fiscalía. Hasta el momento no se ha confirmado su captura.

El alcalde de Itagüí, Diego León Torres Sánchez, había anticipado que el ataque se dio de manera traicionera. «Fue agredido por la espalda, de manera traicionera, por una persona que ya tenemos identificada. Vamos tras él, lo vamos a capturar», manifestó el mandatario.

Torres también hizo un llamado a la ciudadanía a respetar a los servidores públicos: «son la autoridad, son los que nos apoyan en todo el territorio», agregó.

¿Cómo ocurrió la agresión al agente de tránsito en Itagüí?

Los hechos se registraron el martes 27 de octubre en la calle 36, en la vía que comunica la glorieta de Ditaires con el barrio San Gabriel, a la altura del colegio San José Manyanet. El agente adelantaba un procedimiento de control de rutina e iba a imponer un comparendo al conductor de un vehículo.

Según la información preliminar de las autoridades, un hombre que sería hijo del conductor habría intervenido en el procedimiento y presuntamente atacó al agente de tránsito en repetidas ocasiones, propinándole varios golpes en la cabeza.

La paliza fue de tal magnitud que el servidor público cayó desmayado y quedó tendido en el piso, inconsciente, ante la mirada atónita de los testigos. La escena quedó registrada en videos que circularon en redes sociales y que generaron indignación entre los ciudadanos.

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La agresión fue rechazada de inmediato por la administración municipal. «En la ciudad de Itagüí rechazamos con contundencia la agresión de la cual fue víctima un agente de tránsito de nuestra ciudad. Un servidor público que estaba cumpliendo su función: cuidar la vida del peatón y mejorar la movilidad», señaló el alcalde Torres.

¿Qué sigue en el caso?

Con la denuncia ante la Fiscalía, la investigación quedó en manos de ese organismo, que deberá reunir las pruebas para judicializar al presunto responsable. La identificación del señalado agresor es el primer paso para su eventual captura y puesta a disposición de la justicia.

Mientras tanto, el agente de tránsito continúa su recuperación en el centro asistencial, bajo la observación del equipo médico que lo atiende desde el día de los hechos. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a acatar los requerimientos de los funcionarios públicos y a respetar su labor en las vías del municipio.

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