Mujer arrollada con tres menores en la Boyacá: revelan nuevos detalles del accidente

Resumen: Una mujer y tres menores fueron arrollados por una motocicleta en Usme, Bogotá, el 29 de octubre. Uno de los menores murió; la mujer, de 32 años, los otros dos menores y el motociclista fueron trasladados a centros asistenciales. Las autoridades investigan posibles infracciones del conductor y de los peatones como hipótesis preliminares. El cierre de la avenida Boyacá fue levantado a las 8:52 a. m.

Una mujer fue arrollada junto con tres menores de edad por una motocicleta en la avenida Boyacá, en el sur de Bogotá. El nuevo reporte amplía el balance del accidente ocurrido en el sector de Marichuela, localidad de Usme, durante la mañana del 29 de octubre.

Uno de los menores murió en el lugar, mientras que los otros dos y la mujer, de 32 años, resultaron heridos. El motociclista también fue trasladado a un centro asistencial, al igual que los peatones lesionados.

¿Qué dice el nuevo reporte sobre la mujer arrollada y los menores?

El informe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, conocido por El Tiempo, ubica el siniestro hacia las 6:40 a. m. en la carrera 14L con calle 77 sur. La motocicleta circulaba por la avenida Boyacá en sentido sur-norte cuando alcanzó a las cuatro personas que cruzaban la vía.

El reporte inicial de movilidad, divulgado a las 7:05 a. m., daba cuenta de un siniestro con fatalidad y del cierre del corredor. Esa hora corresponde al aviso de tránsito, no a la hora del impacto que recoge el nuevo informe.

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¿Cuáles son las hipótesis del accidente?

Las autoridades registraron dos hipótesis preliminares: el motociclista habría desobedecido señales o normas de tránsito y los peatones no habrían utilizado los pasos peatonales seguros.

Estas hipótesis hacen parte de la investigación del accidente en el que la mujer fue arrollada con los menores. No son una conclusión definitiva sobre las responsabilidades de los involucrados.

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¿Qué pasó con el cierre de la Boyacá?

El cierre dispuesto durante la atención de la emergencia fue levantado a las 8:52 a. m. Bogotá Tránsito informó que terminaron las labores de criminalística y se habilitó nuevamente el tránsito sobre la avenida Boyacá.