Resumen: Un empresario resultó herido en un ataque armado en el sector Ventanitas, en Yarumal (Antioquia). Según el Ejército, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 lo auxiliaron, coordinaron su traslado a un hospital y recuperaron su vehículo. El hecho se atribuye a presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Un empresario fue baleado en Yarumal y los soldados evitaron que lo mataran: así reaccionó el Ejército

Un nuevo hecho de violencia sacudió a la zona rural de Yarumal, en el Norte de Antioquia. Un empresario resultó herido durante un ataque armado en el sector Ventanitas, pero la rápida reacción de un grupo de soldados evitó que la agresión terminara en homicidio. Según el reporte del Ejército, los responsables serían presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Así ocurrió el ataque en Ventanitas

De acuerdo con la información entregada por la Séptima División del Ejército Nacional, el hombre fue interceptado por sujetos armados cuando se movilizaba por el sector Ventanitas, en el área rural del municipio. Los atacantes le dispararon y el empresario quedó herido.

Habitantes de la zona advirtieron lo que pasaba a los soldados que se encontraban en el sector adelantando labores de presencia. Tras la alerta, las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada, llegaron al lugar y se pusieron al frente de la situación.

La reacción de los soldados

Los militares le prestaron asistencia inicial al empresario, quien presentaba heridas por arma de fuego, y coordinaron su evacuación hacia un centro hospitalario, donde fue atendido. Con esa intervención, según el Ejército, lograron ponerlo a salvo.

Además de auxiliar a la víctima, las tropas recuperaron el vehículo en el que se movilizaba. Es uno de los datos que destacó la institución en su reporte: la acción de los uniformados evitó un desenlace fatal y además permitió recuperar el vehículo.

El sargento viceprimero William Duarte Vanegas, suboficial del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, explicó que la oportuna intervención de los soldados impidió que los agresores consumaran el homicidio. En el video difundido por el Ejército, el suboficial cuenta cómo fue la reacción de la tropa.

Lo que se sabe y lo que sigue en investigación

Por ahora, la atribución del ataque al Clan del Golfo corresponde a la información preliminar que entregó el Ejército. Serán las autoridades competentes las que adelanten las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer quiénes estuvieron detrás de la agresión.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del empresario ni sobre su estado de salud. Lo que sí confirmaron las fuerzas militares es que sobrevivió al ataque y que fue trasladado para recibir atención médica.

Esto fue lo que dijo el Ejército en el trino donde compartió el video de la intervención:

#EsNoticia | La oportuna reacción de los soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la #CuartaBrigada, permitió evitar el homicidio de un empresario en el sector Ventanitas, municipio de Yarumal, Antioquia, quien resultó herido en medio de un ataque armado que habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. La intervención de las tropas permitió auxiliarlo, coordinar su evacuación a un centro hospitalario y ponerlo a salvo. Asimismo, se logró recuperar el vehículo en el que se movilizaba. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier amenaza, intimidación o situación sospechosa a través de la línea 107 contra el terrorismo. ¡La información oportuna puede salvar vidas! 🎙️Sargento Viceprimero

William Duarte Vanegas

Suboficial Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 #ContraLaAmenaza — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) November 8, 2026

Un municipio que ha estado en el radar de las autoridades

Yarumal, en el Norte de Antioquia, ha sido escenario en las últimas semanas de varios hechos relacionados con el accionar de grupos armados. Hace pocos días, por ejemplo, se reportaron combates en zona rural entre soldados y presuntos hombres del Clan del Golfo, un episodio que ya había encendido las alertas en la región.

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A comienzos de noviembre también se conoció el caso de alias El Flaco, señalado cabecilla de disidencias, quien habría muerto en medio de combates en el municipio, otro hecho que mostró la presión de la Fuerza Pública en el territorio.

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El llamado del Ejército a la comunidad

Tras lo ocurrido, la Cuarta Brigada reiteró el llamado a los habitantes de Yarumal y de otros municipios del Norte de Antioquia para que reporten cualquier amenaza, intimidación o situación sospechosa que pueda poner en riesgo a la población.

Para ello, la institución recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo, a través de la cual los ciudadanos pueden entregar información que permita prevenir ataques y facilitar la reacción oportuna de las autoridades. Según el Ejército, «la información oportuna puede salvar vidas».

Mientras avanzan las indagaciones, la comunidad de Ventanitas y de las veredas vecinas sigue pendiente de los resultados. Las autoridades pidieron a quienes tengan datos sobre lo sucedido que los entreguen por los canales oficiales, de manera que se pueda dar con los responsables del ataque contra el empresario.