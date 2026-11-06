Resumen: Dos presuntos integrantes de la Estructura 36, facción Calarcá, murieron en un combate con el Ejército en la vereda Cedeño, en Yarumal. Entre ellos estaría alias «El Flaco», señalado cabecilla de una comisión armada. Fueron incautados dos fusiles, 710 cartuchos y material de intendencia, según el Ejército.

Dos muertos en combate en Yarumal: entre ellos estaría alias «El Flaco», señalado cabecilla de disidencias

Dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc murieron en un combate con tropas del Ejército en la vereda Cedeño, zona rural de Yarumal, en el Norte de Antioquia. Entre ellos estaría alias «El Flaco», señalado como cabecilla de una comisión armada móvil de la Estructura 36, facción de alias «Calarcá».

Con este balance se conoce el desenlace de los enfrentamientos que se reportaron en la zona durante la jornada de este jueves, y que Minuto30 ya había contado cuando aún no había cifras.

Así fue el operativo en la vereda Cedeño

Según el Ejército Nacional, en la operación participaron tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, en articulación con la Fuerza Aérea Colombiana, la SIJÍN de la Policía Antioquia, la Fiscalía 75 DECOC y el CTI GICCO. Los uniformados sostuvieron un combate con presuntos integrantes de la Estructura 36, que tendrían una alianza criminal con el Clan del Golfo.

Como resultado, se reportaron dos muertos en desarrollo de operaciones militares. De acuerdo con la información de inteligencia, entre ellos estaría alias «El Flaco». El segundo hombre no ha sido identificado públicamente.

Lo que fue incautado

En el lugar, las autoridades incautaron dos fusiles, 710 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores, teléfonos celulares, una memoria USB y material de intendencia. Además, las tropas ubicaron y destruyeron material explosivo, con lo que, según el Ejército, se afectan las capacidades armadas y logísticas de este grupo.

¿Quién sería alias «El Flaco»?

Según el Ejército, «El Flaco» era hombre de confianza de alias «Primo Gay» y habría liderado un plan de expansión criminal desde Briceño hacia Yarumal, en alianza con el Clan del Golfo. La intención, de acuerdo con la información de inteligencia, era disputar el control territorial y las economías ilícitas de esta zona estratégica, especialmente la explotación ilegal de yacimientos mineros en límites con Anorí.

Al señalado cabecilla también se le atribuye la coordinación del cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, empresarios y mineros del norte antioqueño.

El boletín de la Presidencia de la República agrega que «El Flaco» sería uno de los principales articuladores de la alianza entre las disidencias de «Calarcá» y el Clan del Golfo en esa subregión. Además, le atribuye participación en el ataque con explosivos que dejó dos soldados muertos en San Andrés de Cuerquia, en septiembre de 2025, y en los ataques con explosivos y drones contra la Fuerza Pública en Briceño, en abril de 2026.

El mensaje del presidente De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella informó que la operación se desarrolló con inteligencia militar y en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía. Según el mandatario, la muerte de alias «El Flaco» «golpea directamente la coordinación operativa» entre las dos organizaciones criminales en el norte de Antioquia.

El jefe de Estado también lanzó una advertencia a los cabecillas de estas estructuras: «¡No van a someter a las comunidades ni van a seguir sembrando terror!». Y agregó: «Vamos por sus cabecillas, sus alianzas, sus armas y sus finanzas. Vamos a romper sus estructuras y a impedir que sigan expandiendo su control criminal».

Finalmente, reiteró que «en Colombia no hay territorio vedado para la Fuerza Pública ni refugio seguro para los terroristas».

Una zona con antecedentes recientes

No es la primera vez que las tropas se enfrentan a grupos armados en el área rural de Yarumal. A comienzos de octubre, soldados de la Cuarta Brigada sostuvieron combates en la zona en los que murieron dos presuntos integrantes de la Estructura 36, que, según las autoridades, delinquían en alianza con el Clan del Golfo.

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