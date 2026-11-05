Resumen: Soldados del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada del Ejército, se enfrentan con presuntos integrantes del Clan del Golfo en la zona rural de Yarumal, Norte de Antioquia. Según la institución, los implicados habrían sido parte de las disidencias de las Farc y las operaciones continúan activas para garantizar la seguridad de la comunidad. No se ha informado un balance de capturados, heridos o muertos.

Plomo en zona rural de Yarumal: el Ejército se enfrenta a presuntos hombres del Clan del Golfo

Soldados del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército, se enfrentan con presuntos integrantes del Clan del Golfo en la zona rural de Yarumal, en el Norte de Antioquia, según lo reportó la institución.

¿Quiénes estarían detrás de los enfrentamientos?

De acuerdo con el Ejército, las personas implicadas en los combates habrían hecho parte anteriormente de las disidencias de las Farc. Hasta el momento no se ha informado un balance de capturados, heridos o muertos.

La institución indicó que las operaciones en Yarumal continúan activas para garantizar la seguridad de la comunidad y mantener el control del territorio.

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Una zona con antecedentes recientes

No es la primera vez que las tropas se enfrentan a grupos armados en el área rural de Yarumal. A comienzos de octubre, soldados de la Cuarta Brigada sostuvieron combates en la zona en los que murieron dos presuntos integrantes de la Estructura 36, que, según las autoridades, delinquían en alianza con el Clan del Golfo.

Los enfrentamientos se registran en medio de un informe de la Gobernación de Antioquia, divulgado recientemente, que señala que el Clan del Golfo tiene presencia en 94 municipios del departamento en 2026, frente a 54 que se reportaban en 2022.

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