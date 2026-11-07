«Un bandido menos»: dron militar abate a Mathias Saintil, temido jefe de pandilla en Haití

Resumen: El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, confirmó la muerte de un jefe de pandilla durante un operativo con drones en Cité-Soleil. Medios locales lo identificaron como Mathias Saintil, cabecilla de la banda Boston, señalada de asesinatos, incendios y robos. Es la primera vez que un líder pandillero muere en un ataque con dron de las fuerzas de seguridad haitianas, en medio del despliegue de más de 2.000 soldados salvadoreños enviados por Nayib Bukele.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, confirmó este viernes la muerte de un jefe de pandilla durante una operación de las fuerzas de seguridad. Aunque el mandatario no reveló el nombre, medios locales lo identificaron como Mathias Saintil, cabecilla de la temida banda Boston, que opera en Cité-Soleil, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

«Un jefe de banda menos. La lucha por liberar el país del yugo de los bandidos continúa con determinación. Las bandas ya no pueden dormir tranquilas», escribió el primer ministro en su cuenta de X, celebrando el resultado del operativo.

El ataque con dron en Cité-Soleil

De acuerdo con las informaciones difundidas, Saintil resultó gravemente herido la noche del jueves cuando un dron kamikaze se precipitó sobre el vehículo en el que se desplazaba por el sector de Boston, bastión de su organización criminal. Un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, citado por la agencia Reuters, señaló que el cabecilla sufrió serias heridas en el abdomen y murió al día siguiente mientras recibía atención médica.

En la misma acción habrían perdido la vida otros integrantes de la banda. Se trata de la primera vez que un jefe de una organización armada muere en Haití como consecuencia de un ataque con drones ejecutado por las fuerzas del orden, uno de los golpes más significativos contra el liderazgo de las pandillas desde 2024.

¿Quién era Mathias Saintil?

Saintil encabezaba la banda Boston, con presencia en el sector del mismo nombre y en el vecino Carrefour Drouillard, ambos dentro de la comuna de Cité-Soleil, una de las zonas más violentas del área metropolitana de Puerto Príncipe.

Un informe de Naciones Unidas publicado en 2024 estimó que la organización contaba con alrededor de un centenar de integrantes. A la estructura criminal se le atribuyen asesinatos, incendios provocados, violaciones, robos y el desvío de mercancías y camiones, en medio de la profunda crisis de inseguridad que atraviesa el país caribeño, donde las bandas controlan gran parte de la capital y han extendido el terror con secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados de miles de personas.

El respaldo a las tropas de Bukele

La muerte del cabecilla se conoció en una jornada marcada por manifestaciones de miles de haitianos en Puerto Príncipe, Jérémie y Belladère, quienes expresaron su respaldo a los militares salvadoreños desplegados recientemente para participar en las operaciones contra las pandillas.

«Bukele, Haití le pertenece. Si no acelera las operaciones, moriremos. Debe seguir hasta erradicar a las bandas, hasta destruir a esos malvados que han matado a nuestros hijos, matan a nuestros maridos», declaró una de las asistentes a las movilizaciones, según recogieron medios internacionales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dispuso el envío de más de 2.000 soldados a territorio haitiano para colaborar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas, desaparecidos desde el 18 de octubre tras una emboscada atribuida a grupos armados en Santo, en el distrito de Croix-de-Bouquets.

Desde su llegada, las tropas salvadoreñas han intensificado las operaciones contra las bandas en varias áreas de la capital haitiana. La ofensiva hace parte de la campaña de seguridad con la que el gobierno busca restaurar la estabilidad, en un país donde la violencia forzó además el aplazamiento de las elecciones presidenciales y legislativas que el país tenía previstas.

Las autoridades haitianas aseguraron que la lucha contra las organizaciones armadas continuará con determinación, mientras la población reclama medidas contundentes para recuperar la seguridad en las calles.

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Foto: Redes Sociales