Bukele confirma más de 2.000 soldados en Haití para rescatar a sus cuatro militares desaparecidos

Resumen: El Salvador confirmó más de 2.000 soldados en Haití para buscar a cuatro aerotécnicos desaparecidos. Bukele coordinó la operación con el primer ministro haitiano. No hay anuncio de rescate y sigue sin confirmarse la identidad de los restos entregados a la misión internacional.

La búsqueda de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití suma un nuevo capítulo. El Gobierno de El Salvador confirmó el despliegue de más de 2.000 soldados en una operación a gran escala para intentar recuperarlos, mientras el presidente Nayib Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, coordinan las acciones contra las pandillas.

La cifra fue divulgada después de una conversación telefónica entre ambos gobernantes. En ese contacto, Bukele destacó la contundencia del operativo y reiteró la disposición de su país de seguir apoyando las labores de seguridad en territorio haitiano. El anuncio se refiere a un esfuerzo de búsqueda y rescate: no confirma que los cuatro aerotécnicos hayan sido encontrados ni liberados.

Más de 2.000 soldados y coordinación entre los dos gobiernos

Según la información comunicada por las autoridades salvadoreñas, el despliegue cuenta con respaldo de distintos países y organismos internacionales. La operación busca recuperar a los cuatro integrantes de la Fuerza Aérea que permanecen desaparecidos desde una emboscada ocurrida el 18 de octubre, en las afueras de Puerto Príncipe.

Durante la llamada, los mandatarios reafirmaron la cooperación bilateral y la coordinación operativa en el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida por las siglas GSF. Bukele también agradeció el apoyo de la población y de las autoridades de seguridad haitianas a los esfuerzos que se adelantan sobre el terreno.

Por su parte, el Gobierno de Haití expresó solidaridad con los familiares de los militares y ratificó su intención de trabajar con los socios internacionales para restablecer el orden, dentro del respeto a la soberanía nacional. Las acciones se concentran en sectores de Plaine du Cul-de-Sac y en los alrededores de Santo, en el área de Croix-des-Bouquets.

Lea también: Avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana apoya la misión de El Salvador en Haití.

Los cuatro aerotécnicos siguen sin ser localizados

Los uniformados hacían parte del componente salvadoreño de la misión internacional de seguridad apoyada por Naciones Unidas. De acuerdo con la explicación de Bukele, se trata de personal técnico de aviación cuya labor principal era apoyar evacuaciones médicas y salvar vidas, no de un grupo enviado específicamente para combatir a las bandas.

El 18 de octubre, el vehículo blindado en el que regresaban hacia su base, después de acudir a un mercado, fue atacado por hombres armados. Desde entonces se perdió el contacto con los cuatro militares. El caso llevó al mandatario salvadoreño a ordenar refuerzos y a lanzar una advertencia pública a las pandillas para exigir su regreso con vida.

La confirmación de más de 2.000 soldados aporta una cifra oficial sobre la dimensión del despliegue salvadoreño. En los días anteriores habían circulado reportes sobre contingentes menores y sobre la llegada progresiva de personal, equipos y apoyo logístico a la isla caribeña. El nuevo anuncio no fija una fecha para el cierre de la operación.

Qué se sabe de los restos humanos entregados a la misión

Otro punto que sigue abierto es la identificación de unos restos humanos entregados a la fuerza internacional por personal de una organización no gubernamental. Bukele negó que correspondieran a sus militares y aseguró que entre las evidencias había elementos incompatibles con la identidad de los cuatro aerotécnicos.

Sin embargo, la GSF informó que no estaba en condiciones de confirmar si los restos pertenecían al personal desaparecido. Por eso, la negativa del presidente y la falta de una identificación definitiva de la misión deben distinguirse: el destino de los cuatro salvadoreños continúa sin una confirmación pública concluyente.

También te puede interesar: «No son nuestros hombres»: Bukele niega que los cuerpos hallados en Haití sean de sus militares.

La búsqueda ocurre en medio de la profunda crisis de seguridad haitiana, donde las bandas armadas protagonizan secuestros y ataques que han desbordado a la Policía. La fuerza multinacional tiene como objetivo apoyar a las autoridades locales frente a esos grupos. Mientras continúan los operativos, el anuncio de ambos gobiernos mantiene el foco en localizar a los militares y reforzar la coordinación para esa tarea.