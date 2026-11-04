¡Atención! Hallan en Haití el vehículo calcinado de los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos

Resumen: La Policía Nacional de Haití encontró calcinado el vehículo en el que viajaban los cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre, pero no hay rastro de ellos. El hallazgo se dio en un operativo en Santo, Croix-des-Bouquets.

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó que encontró los restos calcinados del vehículo en el que se desplazaban los cuatro técnicos de aviación salvadoreños que permanecen desaparecidos desde el pasado 18 de octubre, cuando fueron atacados por grupos armados en una zona controlada por pandillas. Pese al hallazgo, las autoridades no encontraron rastro de los hombres.

De acuerdo con el comunicado de la Dirección de Comunicaciones Policiales haitiana, el operativo comenzó alrededor de las 6:30 de la mañana de este martes en el sector de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe. Allí fue localizado el automotor, que había sido incendiado por bandas armadas.

En la intervención participaron agentes de la Policía haitiana, integrantes de la fuerza internacional de supresión de pandillas respaldada por la ONU y militares salvadoreños. El despliegue contó con unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Mantenimiento del Orden (UDMO), la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI), la Unidad Táctica de Alto Giro (UTAG), la SWAT, la TASK FOS y el Equipo de Drones, además de la sección encargada de retirar los obstáculos de la vía.

Según la institución, la vigilancia mediante drones contribuyó a que el operativo se desarrollara sin incidentes y los grupos armados que controlan la zona no opusieron resistencia. Sin embargo, al concluir la jornada los cuatro salvadoreños seguían sin ser localizados y en el vehículo no se evidenciaron restos humanos.

La emboscada del 18 de octubre

Los cuatro técnicos aeronáuticos se movilizaban en un vehículo blindado por la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, cuando hombres armados los atacaron con armas de fuego y artefactos explosivos. El automotor recibió impactos y terminó en llamas.

La Fuerza Armada de El Salvador confirmó entonces que los cuatro ocupantes lograron salir del vehículo, pero posteriormente se perdió toda comunicación con ellos. Los helicópteros enviados como apoyo también fueron alcanzados por disparos durante los enfrentamientos que siguieron al ataque.

El presidente Nayib Bukele explicó que los desaparecidos no desempeñaban funciones directas de combate. «Los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití», manifestó el mandatario, quien detalló que sus tareas estaban relacionadas principalmente con evacuaciones médicas y apoyo aéreo, y que regresaban de comprar alimentos cuando ocurrió la emboscada.

Los cuatro integran el contingente salvadoreño asignado a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión multinacional desplegada en el país caribeño para enfrentar la violencia de las bandas criminales.

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Un despliegue que genera interrogantes

Tras la desaparición, Bukele ordenó el envío de más de 2.000 soldados a Haití para colaborar en la búsqueda de los técnicos, un despliegue que ha suscitado preguntas sobre quién ejerce el mando de estas tropas mientras operan junto a las fuerzas internacionales que combaten a las pandillas.

La Organización de las Naciones Unidas indicó que los militares salvadoreños trabajan por fuera del marco de la fuerza internacional de supresión de pandillas y recordó que deben actuar conforme al derecho internacional. Por su parte, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, aseguró que las fuerzas extranjeras presentes en el territorio están bajo el mando de Haití y que su participación no representa un reemplazo del Estado.

En los días siguientes a la emboscada, las operaciones de búsqueda dejaron enfrentamientos con pandilleros muertos y efectivos de la fuerza multinacional heridos. Además, la GSF recibió restos humanos cuya identidad no ha sido establecida; el propio Bukele negó días atrás que los cuerpos hallados correspondieran a sus militares.

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Mientras tanto, las autoridades no han confirmado oficialmente las identidades de los cuatro desaparecidos ni su estado de salud, y las operaciones de búsqueda continúan en una zona considerada de alto riesgo por la presencia de pandillas.

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