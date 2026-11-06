Drones cargados de explosivos atacaron la estación de Policía de Ataco, Tolima, en pleno toque de queda

Resumen: Resumen: Dos drones lanzaron explosivos a cinco metros de la estación de Policía de Ataco, Tolima, la mañana de este viernes. No hay personas heridas. El ataque ocurrió en pleno toque de queda, vigente por un megaoperativo de más de mil uniformados contra la minería ilegal en el municipio.

La mañana de este viernes 6 de noviembre fue de zozobra en Ataco, en el sur del Tolima. Explosivos lanzados desde dos drones cayeron a pocos metros de la estación de Policía del municipio, en un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en esa zona del departamento. Las autoridades confirmaron que no se reportan personas heridas.

«Por fortuna no impactaron a ninguna persona, todos estamos bien, los policías y los administrativos, los explosivos cayeron a 5 metros de la estación de la Policía», afirmó el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra.

El ataque se registró en un momento particularmente delicado: los habitantes de Ataco aprovechaban las horas de la mañana para salir de sus casas a abastecerse de alimentos, una de las pocas excepciones del toque de queda que rige en el municipio desde hacía más de 30 horas. Tras las explosiones, las autoridades ordenaron a la comunidad regresar de inmediato a sus viviendas para proteger sus vidas, mientras los uniformados de la estación respondían al ataque.

De manera preliminar se habla de al menos tres explosiones. La Alcaldía del municipio pidió a los habitantes evitar salir a la vía pública y solicitó a los comerciantes cerrar todos los establecimientos abiertos al público. Según información de medios locales, el ataque habría dejado daños en la estación de Policía y afectaciones en la biblioteca municipal.

Foto: Redes Sociales

Toque de queda extendido por el megaoperativo contra la minería ilegal

El toque de queda de Ataco fue decretado inicialmente desde las 12:00 a. m. del jueves 5 de noviembre y luego prorrogado mediante el Decreto 185 hasta la medianoche de este viernes, para todo el municipio, incluidas las zonas urbanas y rurales, los centros poblados y los corregimientos.

La medida busca mantener las condiciones de seguridad mientras avanza un megaoperativo de la Fuerza Pública contra la minería ilegal, en el que participan más de mil hombres de la Policía Nacional y del Ejército, en articulación con el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Tolima. El operativo incluye una diligencia de desalojo y es acompañado por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia.

«Estamos en la diligencia de desalojo que se debe realizar allí de acuerdo con todo el trámite administrativo que se hizo por parte de la Alcaldía del Municipio, son más de mil hombres de la Policía Nacional y del Ejército que tenemos en este momento en el municipio de Ataco», dijo la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, quien agregó que el objetivo de estas acciones es recuperar el río Saldaña.

Según la mandataria departamental, los operativos contra la explotación ilegal de oro en el sur del Tolima han permitido destruir más de 144 excavadoras y retroexcavadoras en cerca de 180 operaciones realizadas hasta el día de hoy.

El decreto contempla excepciones para garantizar el abastecimiento de la población: una persona por núcleo familiar puede salir entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía a comprar alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, preferiblemente en establecimientos cercanos a su residencia. También pueden movilizarse quienes deban atender animales o cultivos en zonas rurales, los vehículos encargados del transporte de alimentos, medicamentos, combustibles y gas, y las personas con citas o tratamientos médicos programados.

Un municipio golpeado por la violencia

Ataco atraviesa una escalada de violencia ligada a la minería ilegal. Solo en la última semana fueron asesinadas siete personas en el municipio, presuntamente en hechos relacionados con esa problemática, crímenes que fueron atribuidos al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

Además, el pasado 30 de agosto la estación de Policía ya había sido blanco de un ataque similar: drones cargados de explosivos fueron dirigidos contra un camión que transportaba uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y contra la estación, con un saldo de dos policías heridos. Ese atentado también fue atribuido preliminarmente a ese grupo armado.

La situación se da, además, en medio de la tensión que vive todo el sur del Tolima. El pasado 1 de noviembre, un atentado con explosivos en el barrio Aeropuerto de Planadas dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses.

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Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre qué grupo estaría detrás del ataque de este viernes. La comunidad de Ataco permanece bajo toque de queda mientras continúan las operaciones terrestres y aéreas de la Fuerza Pública en el territorio.

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