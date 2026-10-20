Resumen: Un turista australiano recibió 25 puñaladas en Medellín tras salir de un festival de música electrónica, en lo que habría sido un violento atraco. Tras ser operado, fue estabilizado y remitido a otra institución. Las autoridades dicen que ya identificaron a dos presuntos responsables y esperan órdenes de captura.

Australiano que recibió 25 puñaladas tras el EDC fue trasladado a otro centro médico de Medellín

El ciudadano australiano que recibió 25 puñaladas en Medellín tras salir de un evento de música electrónica durante el puente festivo del 10 y 11 de octubre fue trasladado a otro centro médico de la ciudad, según un informe médico dado a conocer este lunes 19 de octubre. El ataque habría ocurrido en medio de un violento atraco, hipótesis que manejan las autoridades mientras avanza la investigación.

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Lo que informó la clínica que lo atendió

De acuerdo con el comunicado de la institución de salud, el 11 de octubre ingresó a sus instalaciones un ciudadano de nacionalidad australiana con múltiples heridas ocasionadas por arma cortopunzante y en estado de salud crítico.

El paciente recibió atención médica de emergencia por parte del equipo asistencial, que activó de manera oportuna y prioritaria los protocolos correspondientes. Posteriormente fue intervenido quirúrgicamente por especialistas, con una evolución favorable.

Tras la cirugía, recibió los cuidados médicos requeridos en la unidad de alta dependencia, donde se logró estabilizar su condición clínica. Una vez estabilizado, fue remitido a otra institución de la ciudad para continuar su atención por una especialidad médica que no se encuentra disponible en el portafolio de servicios de la clínica.

La institución agradeció al equipo de trabajo por su compromiso, disposición y profesionalismo, y reiteró su compromiso con la atención integral, segura y humanizada de los pacientes.

Cómo habría ocurrido el ataque

Según los reportes conocidos desde la madrugada del domingo 11 de octubre, la alerta llegó a la línea de emergencias 123 hacia las 4:42 a. m., con el aviso de un extranjero gravemente herido en el sector de Laureles. Una patrulla de la Policía Metropolitana acudió de inmediato y, por la gravedad del caso, lo trasladó hasta un centro asistencial.

Allí los médicos confirmaron que presentaba 25 heridas con arma blanca, varias de ellas en el tórax, por lo que fue sometido a una cirugía de urgencia. El hombre habría asistido previamente al festival de música electrónica realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y fue hallado con múltiples lesiones cerca de su lugar de residencia.

La principal hipótesis de los investigadores es un intento de hurto, aunque las circunstancias exactas todavía deben ser esclarecidas. Un testigo habría asegurado que la víctima fue arrojada desde un vehículo, por lo que las autoridades buscan registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir sus movimientos y ubicar el carro mencionado.

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Qué ha dicho la Alcaldía sobre la investigación

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que la investigación sigue activa y que ya fueron identificados los dos presuntos responsables del ataque, por lo que se espera que se libren las órdenes de captura para que respondan ante la justicia. El funcionario señaló que aún hay detalles por esclarecer, pero fue enfático en que se trata de un delito grave y que tiene que haber justicia.

La identificación de los señalados no equivale a una condena: corresponde a la justicia establecer las responsabilidades penales de cada uno una vez sean capturados y se adelante el proceso.

Un caso que sigue abierto

El episodio generó preocupación por la seguridad de los visitantes extranjeros que llegan a la ciudad para eventos masivos, como el festival que reunió a miles de asistentes durante el fin de semana de puente festivo. Las autoridades han insistido en que la investigación continúa y en que se mantiene la búsqueda de los responsables.

Mientras tanto, el turista continúa su recuperación bajo supervisión médica en otra institución de la ciudad, donde recibe la atención especializada que requiere tras las múltiples heridas.

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