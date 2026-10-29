Resumen: Las Trompetas de Niche en Cali siguen pintadas de rosado tras la polémica publicitaria. La Alcaldía explicó que el escultor conserva los derechos, la empresa podría ser multada y ya se gestiona el traspaso del monumento al Distrito.

El rosado que puso a pelear a Cali: qué pasará con las Trompetas de Niche y la marca que las pintó

Las Trompetas de Niche, uno de los monumentos más queridos de Cali, siguen pintadas de rosado varios días después de la polémica intervención publicitaria que encendió a la ciudad. Aunque el texto comercial ya fue retirado de la plazoleta Jairo Varela, el color sigue intacto y los caleños preguntan cuándo volverá el monumento a su estado original. La Alcaldía de Cali ya explicó por qué no se puede repintar de inmediato y advirtió que la empresa detrás de la pintada podría ser sancionada.

Todo empezó cuando una reconocida marca de gaseosas intervino el monumento con pintura rosada y publicidad de sus productos. La reacción no se hizo esperar: cientos de caleños rechazaron la intervención en uno de los símbolos salseros de la ciudad, que rinde homenaje al Grupo Niche y a su fundador, Jairo Varela. Ante la ola de críticas, la empresa retiró la publicidad instalada en el lugar, pero las esculturas quedaron rosadas y así continúan hasta hoy.

¿Por qué la Alcaldía no puede repintar las Trompetas de Niche?

En diálogo con Blu Radio, Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad de Cali, explicó que el monumento no pertenece al Distrito: el escultor Freddy Pantoja, creador de la obra, conserva los derechos de propiedad y fue él quien autorizó que se pintara.

«Estas trompetas tienen un autor intelectual, él tiene los derechos sobre el monumento y fue el que determinó pintarlas. Debe existir una transacción comercial entre él para que los derechos pasen a la Alcaldía de Cali y eso no ha sucedido hasta ahora», señaló Moreno.

El funcionario recordó, eso sí, que al estar ubicado en un espacio público, el monumento debe regirse por la norma urbanística, según la cual en los bienes de interés cultural y en los monumentos del espacio público no se puede colocar publicidad exterior visual.

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Posible sanción para la empresa y trámite para recuperar el monumento

La Alcaldía de Cali ya levantó un informe técnico sobre lo sucedido y entregó toda la información a la inspectora de la comuna 2, la autoridad encargada del caso. Mediante un proceso abreviado, ella adelantará los trámites correspondientes, que podrían terminar en una sanción administrativa, quizás una multa, para la empresa que intervino las Trompetas de Niche.

De manera paralela, las autoridades iniciaron la gestión para adquirir los derechos de propiedad del monumento. El objetivo es que el Distrito tenga control sobre la obra y se evite que en el futuro se repita este tipo de episodios. Por ahora, no está confirmado que el color vuelva al original, que es lo que exigen varios caleños en redes sociales.

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Un ícono de la salsa caleña en el centro de la ciudad

El monumento de las trompetas, ubicado en la plazoleta Jairo Varela, es uno de los puntos más visitados y fotografiados del centro de Cali. La obra rinde tributo a la agrupación de salsa más importante de Colombia y se ha convertido en un símbolo de la identidad caleña, a pocos metros de donde cada diciembre la ciudad celebra su Feria.

Por eso la pintada generó tanta molestia: para muchos, intervenir las Trompetas de Niche con fines comerciales fue pasar la raya con un patrimonio sentimental de la ciudad. Mientras se define la sanción y el traspaso de derechos, el monumento sigue rosado y la discusión sobre su futuro continúa abierta en Cali.