Celia Cruz ‘salió del pedestal’: bajaron su escultura del barrio Obrero de Cali tras la polémica

Resumen: La escultura de Celia Cruz del barrio Obrero de Cali fue retirada temporalmente tras las críticas por su falta de parecido con la artista. La escultora Rosana Lombana ajustará el rostro y reforzará los anclajes; la EDRU estima que la figura volverá a su pedestal la próxima semana.

La polémica por las nuevas esculturas de la salsa en Cali ya cobró su primera figura: la estatua de Celia Cruz, instalada hace apenas unos días en el barrio Obrero, fue retirada de su pedestal en la mañana del jueves 29 de octubre, después de las múltiples críticas de melómanos y ciudadanos que aseguraban que la obra no se parecía a la ‘Guarachera de Cuba’.

La pieza hace parte del Recorrido Patrimonial del Complejo Musical-Dancístico de la Salsa Caleña +VIDA Obrero, el proyecto de transformación urbana con el que la Alcaldía de Cali convirtió las calles de este tradicional sector en un museo vivo al aire libre, con murales, fachadas intervenidas y figuras de los grandes referentes del género.

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¿Por qué retiraron la escultura de Celia Cruz?

La decisión fue confirmada por la propia autora de la obra, la maestra Rosana Lombana, quien explicó que el retiro es temporal y que la intervención tendrá dos frentes: ajustar las expresiones faciales para que la figura sea más reconocible y reforzar los anclajes de la estructura, para garantizar una instalación adecuada.

«Vamos a mejorar unas cosas que después de revisarlas, considero que hay que hacer unos ajustes en el rostro para que sea más reconocible aún. Queremos que esta escultura refleje de la mejor manera la expresión y la esencia de Celia Cruz en su momento artístico cumbre, que fue en los años 70″, explicó la artista.

La escultora recordó que el trabajo de las figuras del barrio Obrero tomó cerca de cinco meses y fue hecho por un equipo absolutamente comprometido. «En los últimos días ni siquiera dormíamos; yo creo que dormíamos de a dos a tres horas. Fue hecho con mucho afecto para la comunidad», recalcó, e invitó a los caleños y a los turistas a recorrer el sector y apropiarse del proyecto.

Las críticas, eso sí, no se hicieron esperar desde la develación de las figuras. En redes sociales, varios ciudadanos llegaron a comparar las esculturas con productos «de Temu» y cuestionaron tanto el parecido con los artistas como el costo del proyecto.

El concejal independiente Roberto Ortiz manifestó su apoyo a la revitalización del sector y al impacto positivo que puede tener en el turismo, pero criticó los costos, los materiales utilizados y la fidelidad de algunas de las figuras, y sugirió revisar si realmente representan a los músicos históricos del género.

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El exalcalde Jorge Iván Ospina también cuestionó los resultados artísticos y consideró clave que este tipo de proyectos parta de investigaciones previas y se desarrolle a través de concursos públicos que respalden la mejor propuesta posible.

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¿Cuándo volverá Celia Cruz a su pedestal?

Desde la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana de Cali (EDRU), su gerente, Mauricio Bonilla, indicó que el retiro será solo por unos días: la restauración tomará poco tiempo y la próxima semana la escultura ya estaría de regreso en su sitio del barrio Obrero.

El proyecto +VIDA Obrero es ejecutado por la Fundación Pintuco, en alianza con la Fundación Santo Domingo y la EDRU, bajo el liderazgo de la Secretaría de Cultura de Cali. Además de las figuras escultóricas, contempla más de 3.000 metros cuadrados de murales y cerca de 2.000 metros cuadrados de fachadas intervenidas con colores vivos.

La ruta rinde homenaje a 12 referentes de la salsa: además de Celia Cruz, el recorrido incluye figuras de Joe Arroyo, Jairo Varela, Wilson Manyoma, Roberto Roena, Nino Caicedo y Alexis Lozano, de la orquesta Guayacán, Umberto Valverde, Daniel Santos, Bobby Cruz, Willy Rosario, Tito Cortés y Willy García, cuyos legados hacen parte de la historia musical del sector.

El barrio Obrero, que cumplió 107 años, es uno de los escenarios más emblemáticos de la cultura salsera del país. El Complejo Musical y Dancístico de Cali fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la Nación, y la apuesta del alcalde Alejandro Eder es consolidar el sector como un destino turístico de primer nivel para caleños y visitantes.