¡Empate en el Montanini! Bucaramanga igualó 1-1 con Atlético Nacional, que sigue líder de la Liga

Resumen: Atlético Nacional empató 1-1 con Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini, en el cierre de la jornada del lunes en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. Edwin Cardona abrió el marcador de penal a los 7 minutos y Luciano Pons igualó, también desde los doce pasos, a los 76. El 'verdolaga' llegó a 36 puntos y sigue líder del campeonato; el 'leopardo' sumó 29 y es cuarto.

Atlético Nacional empató 1-1 en su visita a Atlético Bucaramanga este lunes festivo, en el estadio Américo Montanini, en el partido que cerró la jornada del lunes festivo en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. Los dos goles del compromiso llegaron desde el punto penal: Edwin Cardona adelantó al ‘verdolaga’ a los 7 minutos y Luciano Pons decretó la igualdad a los 76.

Con el punto obtenido en tierra santandereana, el equipo que dirige Lucas González llegó a 36 unidades y se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones, en plena pelea por la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales. El ‘leopardo’, por su parte, sumó 29 puntos y conserva la cuarta casilla del campeonato.

Cardona abrió la cuenta temprano

El partido no tardó en tener emociones. Apenas a los 3 minutos, el árbitro central Jhon Alexander Ospina Londoño sancionó penal a favor de la visita por una mano del defensor Nilson Castrillón dentro de su propia área. Edwin Cardona, que regresaba a la titular del equipo antioqueño, se hizo cargo del cobro y a los 7 minutos puso el 0-1 con un cobro seguro que venció al arquero Cristopher Fiermarín.

Con la ventaja, Nacional manejó los tiempos del primer tiempo y estuvo cerca de ampliar la diferencia. A los 26 minutos, José Escorcia sacó un remate de zurda que se estrelló en el palo izquierdo del arco local, en la opción más clara del ‘verdolaga’ para irse al descanso con una ventaja más amplia.

Bucaramanga también tuvo lo suyo antes del descanso. A los 27 minutos, el argentino Luciano Pons conectó un cabezazo que exigió la respuesta de Franco Armani, el arquero ‘verdolaga’, que se quedó con el balón. En el complemento de la etapa inicial se presentaron las primeras tarjetas amarillas del compromiso: William Tesillo vio la suya a los 29 minutos y Edwin Cardona fue amonestado a los 41 por protestar una decisión del juez.

Empate desde el punto penal

Para el segundo tiempo, el cuadro de Pablo Peirano salió decidido a cambiar la historia y apoyado por su hinchada empezó a inclinar la cancha. Los tiros de esquina y las aproximaciones se acumularon del lado local, hasta que a los 76 minutos llegó la jugada que cambió el marcador: el juez Ospina Londoño señaló penal por una falta dentro del área y Luciano Pons, uno de los goleadores del campeonato, no perdonó y puso el 1-1 definitivo.

En los minutos finales ambos equipos buscaron la ventaja sin éxito, y el empate terminó siendo el resultado de una noche en la que los dos arqueros respondieron cuando fueron exigidos.

Las estadísticas del partido

Los números del compromiso muestran un partido parejo. Atlético Nacional se quedó con el 54 % de la posesión del balón, remató 12 veces y puso 7 de sus disparos contra el arco, mientras que Bucaramanga registró 11 remates y 4 al pórtico rival. El ‘leopardo’ dominó en tiros de esquina (7 contra 2) y cayó 7 veces en posición adelantada, contra 5 de la visita. En el capítulo disciplinario, Nacional cometió 17 faltas y recibió 6 tarjetas amarillas, y el local hizo 8 infracciones y acumuló 4 amonestaciones. No hubo tarjetas rojas en el Américo Montanini.

Así queda la tabla de posiciones

El punto deja a Atlético Nacional en la cima con 36 unidades, dos más que América de Cali, que todavía debe jugar en esta fecha su partido pendiente ante Millonarios. El equipo ‘verdolaga’ vio cortada su racha de tres victorias consecutivas, pero extendió a cinco partidos su seguidilla sin derrotas y sigue firme en la búsqueda del primer puesto de la reclasificación, que otorga la ventaja deportiva en los cuadrangulares.

Atlético Bucaramanga, en tanto, llegó a 29 puntos y se mantiene cuarto, cada vez más cerca de asegurar su cupo entre los ocho. Además, prolongó su invicto como local en el semestre: en el Américo Montanini suma tres victorias y seis empates en nueve compromisos.

Alineaciones

Atlético Bucaramanga (Pablo Peirano): Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Félix Charrupí, Leonardo Flores, Fabry Castro; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Émerson Batalla.

Atlético Nacional (Lucas González): Franco Armani; Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco, Xavi Ríos; Felipe Marín, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona; Nicolás Rodríguez, José Escorcia y Andrés Sarmiento. James Rodríguez no fue convocado, en una decisión del cuerpo técnico para dosificar sus cargas físicas.

En la próxima jornada, Atlético Nacional recibirá a Deportivo Pereira, mientras que Atlético Bucaramanga visitará a Jaguares de Córdoba.

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