Llegó a Colombia el primer tren del Metro de Bogotá, un hito en la mega obra

En un avance decisivo para uno de los proyectos de infraestructura más esperados del país, el primer tren del Metro de Bogotá llegó a Colombia en la madrugada de este martes, 2 de septiembre.

El anuncio fue hecho por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien confirmó que la embarcación con los primeros seis vagones arribó al puerto de Cartagena.

El tren, fabricado en la ciudad china de Changchun, completó su travesía marítima y ahora será transportado a Bogotá. Una vez en la capital, se someterá a rigurosas pruebas en el tramo de viaducto que conecta el patio taller con la estación número cuatro, en la localidad de Kennedy.

Estas pruebas son cruciales para garantizar su correcto funcionamiento antes de que el sistema entre en operación comercial.

Según la alcaldía de Bogotá, la obra ya ha superado el 60% de su ejecución, con la construcción de más de 6.800 metros de viaducto y el avance significativo del patio taller, que ya está listo para recibir los 30 trenes que conformarán la flota inicial.

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, proyecta que las pruebas operativas con los trenes comiencen en mayo de 2026 y que la operación comercial inicie en marzo de 2028. De cumplirse este cronograma, la ciudad estaría a pocos años de ver un cambio radical en su movilidad.

El proyecto, que se financia con el 70% de recursos del Gobierno Nacional y el 30% de la Alcaldía de Bogotá, ha demostrado ser un motor de crecimiento económico para la capital.

El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto. pic.twitter.com/M5EmEB1ovo — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 2, 2025

