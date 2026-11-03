Con marihuana, cocaína y bazuco: dos presuntos hombres del Clan del Golfo cayeron en Rionegro

Resumen: Tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Antioquia, capturaron en Rionegro a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo. En el operativo fueron incautadas bolsas con marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco. Con este resultado se afectan las economías ilícitas de la estructura criminal en el oriente antioqueño.

Dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo fueron capturados en el municipio de Rionegro, en el oriente de Antioquia, en medio de un operativo conjunto entre tropas del Ejército Nacional y la Policía de Antioquia.

En el procedimiento, adelantado por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada, junto con uniformados de la Policía de Antioquia, fueron incautadas varias bolsas con marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco, que al parecer estaban listas para su comercialización en el territorio.

Según se conoció, los dos hombres habrían sido sorprendidos por las autoridades en el municipio cuando, presuntamente, movilizaban las sustancias ilícitas. En el registro del operativo se aprecia que el procedimiento estaría relacionado con el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Golpe a las economías ilícitas

Con este resultado se afectarían las economías ilícitas de esta estructura criminal y se debilitarían sus capacidades para el desarrollo de actividades delictivas en el oriente antioqueño, una subregión en la que el Clan del Golfo mantiene presencia y en la que las autoridades han intensificado los operativos en los últimos meses.

La marihuana, el clorhidrato de cocaína y el bazuco son las sustancias que más se mueven en el microtráfico de la zona, un negocio del que, según las investigaciones adelantadas en la región, las estructuras armadas obtienen buena parte de sus rentas criminales para financiar sus actividades.

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Oriente antioqueño, en la mira de las autoridades

El oriente de Antioquia ha sido escenario de varios golpes contra el microtráfico y las estructuras armadas en las últimas semanas. El pasado fin de semana, en el vecino municipio de Guarne, un hombre fue capturado en flagrancia con marihuana, bazuco y base de coca, mientras que en El Carmen de Viboral fue hallada una pistola con dos proveedores en el sector La Olla del Gato.

A finales de octubre, además, las autoridades incautaron 40 kilos de cocaína en El Carmen de Viboral, un resultado que afectó las finanzas de la banda delincuencial El Mesa, estructura que se disputa el control territorial con el Clan del Golfo en varios municipios de la subregión.

Rionegro, uno de los municipios más importantes del oriente antioqueño y donde funciona el aeropuerto internacional José María Córdova, no ha sido ajeno a esta disputa. Las autoridades han señalado en distintos reportes que la estructura criminal busca controlar las rentas del microtráfico y la extorsión en el Altiplano, en abierta disputa con bandas locales.

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Los capturados, a disposición de la justicia

Los dos hombres capturados en Rionegro habrían quedado a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Su identidad no se conoce hasta el momento.

Las sustancias incautadas quedaron bajo custodia mientras avanza el proceso judicial contra los dos presuntos integrantes de la estructura criminal, quienes, de momento, guardan la condición de presuntos responsables mientras un juez define su situación jurídica.

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional, a la que pertenece el Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, adelanta de manera permanente operaciones contra el microtráfico y las economías ilícitas en el oriente antioqueño, siempre en coordinación con la Policía de Antioquia.

Con esta captura se suma un nuevo golpe contra el Clan del Golfo en Antioquia, donde la fuerza pública mantiene operativos permanentes contra las economías ilícitas que financian a las estructuras armadas que delinquen en la región.