Resumen: Cinco presuntos integrantes de El Mesa fueron capturados en Rionegro y El Carmen de Viboral durante allanamientos. Las autoridades incautaron más de 1.560 dosis de droga y dos armas de fuego, con una afectación estimada de 25 millones de pesos a las finanzas del grupo.

Allanamientos sacuden a El Mesa en Rionegro y El Carmen de Viboral: así fue el operativo

Un nuevo golpe contra El Mesa se registró en el Oriente antioqueño: cinco presuntos integrantes de este grupo de delincuencia organizada fueron capturados durante operativos en Rionegro y El Carmen de Viboral, tras diligencias de registro y allanamiento adelantadas por las autoridades.

Según informó el Ejército Nacional, las acciones fueron desarrolladas por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía de Antioquia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué le incautaron a El Mesa?

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron más de 1.560 dosis de sustancias estupefacientes, entre marihuana, bazuco y clorhidrato de cocaína.

También fueron decomisadas dos armas de fuego y cuatro cartuchos, elementos que quedaron bajo custodia como material de interés para las investigaciones.

Según el reporte oficial del Ejército, estos resultados representan una afectación económica estimada en 25 millones de pesos a las finanzas ilícitas de la estructura.

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El objetivo de los operativos en el Oriente antioqueño

Las autoridades señalaron que los operativos buscan debilitar las capacidades armadas y organizacionales de El Mesa y prevenir posibles acciones delictivas que puedan poner en riesgo la seguridad de los habitantes del Oriente antioqueño.

La operación hace parte de las acciones que adelantan las autoridades contra las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas en esta subregión de Antioquia.

Se trata de capturas de presuntos integrantes: la responsabilidad penal de los cinco aprehendidos deberá ser definida por la justicia, que decidirá su situación jurídica tras ser puestos a disposición de las autoridades competentes.

El Mesa, en la mira de las autoridades

El Carmen de Viboral ya había sido escenario de golpes contra esta estructura. En agosto, un operativo conjunto terminó con la captura en flagrancia de dos hombres señalados de pertenecer presuntamente a este grupo, a quienes les encontraron sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, un vehículo, grameras digitales y elementos para el empaque.

Además, la Defensoría del Pueblo advirtió en su alerta temprana 028-2026 sobre la disputa entre el Clan del Golfo, a través del frente Gener Morales, y la estructura El Mesa. El documento describe riesgos para comunidades de Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón, con homicidios, amenazas y desplazamientos forzados.

Esas referencias son señalamientos de una alerta de riesgo y no resultados de los operativos de ahora: no se ha informado que las cinco capturas tengan relación con esos hechos.

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Con estas acciones, las autoridades buscan frenar la capacidad de El Mesa de operar en Rionegro y El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño.