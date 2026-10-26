¡Tremendo susto! Una fan provocó la caída de Martín Elías Jr. en pleno concierto

Resumen: Martín Elías Jr. cayó de la tarima en un concierto en Barrancabermeja cuando una seguidora lo agarró de la camiseta. Se levantó, volvió a subir, siguió el show bajo la lluvia y compartió el video en Instagram con humor.

Un momento que nadie esperaba se vivió en pleno concierto de Martín Elías Jr. en Barrancabermeja, Santander: el cantante terminó en el suelo, fuera de la tarima, mientras la lluvia caía sobre el público y el show seguía en marcha.

Todo ocurrió cuando una seguidora se le acercó al artista y trató de subir al escenario. En medio del forcejeo, la mujer lo agarró de la camiseta y, sin querer, le hizo perder el equilibrio. El joven vallenato se fue hacia adelante y cayó sobre las personas que estaban en primera fila.

Así fue la caída de Martín Elías Jr. en Barrancabermeja

Las imágenes, que ya circulan por redes sociales, muestran la escena de principio a fin: el tropiezo, el susto de quienes estaban cerca de la tarima y el momento exacto en que el artista pierde el equilibrio y desaparece del escenario por unos segundos. La preocupación entre los asistentes fue inmediata, pues nadie sabía si el golpe había sido fuerte.

A pesar de lo aparatoso del golpe, el hijo del recordado Martín Elías no se quedó mucho tiempo en el suelo. Se levantó, alzó los brazos para mostrarle al público que estaba bien y, con ayuda de gente de su equipo, volvió a subir a la tarima.

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La reacción del cantante tras volver al escenario

Ya de nuevo frente a los asistentes, tomó el micrófono y trató de recuperar el ambiente de fiesta, a pesar del aguacero que acompañó buena parte de la presentación. «¡Y todo el mundo arriba!», gritó, y el concierto continuó con normalidad.

Lejos de esconder lo sucedido, fue el mismo artista quien publicó el video en su cuenta de Instagram y lo tomó con humor. «Jajaja, después de caer toca seguir la locura. Siempre con una sonrisa pa’ mi gente. ¿Cómo la vieron?», escribió en la publicación.

Las reacciones de los seguidores

La publicación se llenó de comentarios de fans que destacaron la calma con la que el cantante manejó el momento. Muchos resaltaron que no se molestó, no detuvo el show y siguió cantando como si nada, y algunos incluso lo compararon con su papá, Martín Elías, y con su abuelo, Diomedes Díaz, dos de los nombres más grandes del vallenato.

Martín Elías Jr. ha ido abriéndose su propio camino en el género, aunque lleva el peso de pertenecer a una de las familias más conocidas de la música colombiana. Cada paso que da en los escenarios suele ser comparado con el de sus antepasados, y esta vez no fue la excepción.

Según se pudo ver en el registro, no hubo lesiones de gravedad y el artista pudo terminar su presentación. Lo que pudo haber sido un episodio preocupante terminó convertido en un momento viral, en el que el cantante demostró que, pase lo que pase, el show tiene que continuar.

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El episodio vuelve a poner sobre la mesa lo que pasa cuando un fan intenta acercarse demasiado a un artista en pleno show. En esta ocasión, el improvisado intento por subir a la tarima terminó en caída, pero todo quedó en un gran susto, y lo que más resaltó el público fue la actitud del cantante, que no respondió con enojo ni suspendió el espectáculo, sino que decidió seguir con el repertorio para quienes habían ido a verlo pese al mal tiempo.

Con la lluvia como telón de fondo, la escena hizo que el video se volvió tema de conversación en redes, donde recibió comentarios de seguidores que destacaron la actitud del joven artista.

Así, lo que pudo haber sido un momento incómodo para el artista terminó siendo una anécdota más de su carrera, contada por él mismo y con una sonrisa.