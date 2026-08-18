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Resumen: Churo Díaz sufrió una caída desde la tarima durante su presentación en el Festival de Música Vallenata en Guitarra, en Codazzi, Cesar. El accidente obligó al cantante a suspender el espectáculo y posteriormente recibió atención médica en una clínica de Valledupar. Aunque en redes sociales circulan versiones sobre posibles fracturas, estas no han sido confirmadas oficialmente.

¡Tremendo susto! Churo Díaz cayó de la tarima en pleno concierto y tuvo que suspender su presentación

Una presentación de Churo Díaz en Agustín Codazzi, Cesar, terminó antes de lo previsto luego de que el cantante sufriera una caída desde la tarima mientras participaba en una de las jornadas del Festival de Música Vallenata en Guitarra.

El incidente se registró entre la noche del sábado 15 de agosto y la madrugada del domingo 16, durante la presentación del artista en este tradicional evento del municipio.

En los videos que comenzaron a difundirse posteriormente se observa a Díaz sobre el escenario mientras interactúa con los asistentes y se mueve al ritmo de la música. En medio de la actuación, el cantante se desplaza hacia la parte posterior de la tarima y, después de dar varios pasos, termina cayendo fuera de ella.

La situación generó una reacción inmediata entre las personas que estaban alrededor del escenario, quienes se acercaron para auxiliarlo.

El cantante de música vallenata, Churo Díaz, sufrió una aparatosa caída desde la tarima cuando cumplía una presentación, la noche de ayer sábado, en Codazzi, Cesar. El artista fue trasladado de inmediato a una clínica de Valledupar donde permanece bajo observación médica. Le… pic.twitter.com/kfNliEywl7 — Argemiro Pión (@ArgemiroPion) August 16, 2026

La presentación tuvo que ser detenida

Tras el accidente, Churo Díaz no pudo continuar con el espectáculo. De acuerdo con la información publicada por Vanguardia, posteriormente recibió atención médica en una clínica de Valledupar.

Hasta ahora, no se ha conocido un parte médico oficial que permita establecer con precisión qué lesión sufrió el cantante o cuál es su gravedad.

En redes sociales han circulado versiones según las cuales habría sufrido fracturas en ambos tobillos. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por Churo Díaz, su equipo de trabajo ni por la institución médica que lo atendió.

Una noche que hacía parte de la programación del festival

La presentación del cantante estaba incluida en la programación de la edición 39 del Festival de Música Vallenata en Guitarra, evento realizado en Agustín Codazzi entre el 14 y el 16 de agosto.

La celebración incluyó concursos de tríos profesionales, aficionados, juveniles e infantiles, además de una competencia de canción inédita y presentaciones de artistas invitados.

Churo Díaz, cuyo nombre es Jorge Iván Díaz Lafaurie, es uno de los intérpretes vinculados al vallenato contemporáneo y cuenta con más de 20 años de trayectoria en el género.

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Esto se conoce sobre su estado de salud

Por el momento, la información disponible sobre las consecuencias de la caída es limitada. Lo reportado hasta ahora es que el artista tuvo que abandonar su presentación y posteriormente recibió atención médica en Valledupar.

Las versiones sobre posibles fracturas no cuentan con confirmación oficial, por lo que cualquier información adicional sobre su diagnóstico o recuperación dependerá de un pronunciamiento de su equipo, del propio cantante o de la institución médica que lo atendió.

El cantante también afronta un proceso judicial

El accidente ocurre mientras Jorge Iván Díaz Lafaurie enfrenta un proceso judicial.

El 23 de julio, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos dentro de una investigación relacionada con presuntos delitos sexuales contra una menor de 14 años. Debido a que el caso involucra a una menor de edad, la diligencia se desarrolló bajo reserva.

El cantante no aceptó los cargos, por lo que el proceso continúa y Díaz mantiene la presunción de inocencia mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Posteriormente, el 6 de agosto, un juez de control de garantías de Valledupar decidió no imponerle una medida de aseguramiento. De esta manera, el artista continúa afrontando el proceso en libertad. Esta decisión no representa una absolución ni significa que la investigación haya terminado.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2014 y 2015. Debido a la naturaleza del caso, parte de las actuaciones permanece bajo reserva.

Churo Díaz ha rechazado públicamente los señalamientos y ha manifestado que será la justicia la encargada de esclarecer lo ocurrido.

Ahora, sus seguidores permanecen atentos a un pronunciamiento oficial que permita conocer su evolución después de la caída sufrida durante el festival en Codazzi.