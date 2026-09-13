Resumen: Dos hombres murieron en la madrugada de este domingo tras un accidente entre una motocicleta y un bus de la agrupación de Martín Elías Jr., en la vía entre Puente Nacional y Barbosa, Santander. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ferney León y José Ángel Chamarro, mientras las autoridades adelantan el peritaje para establecer las causas del choque y determinar las responsabilidades.

¡Tragedia en carretera! Dos muertos tras accidente entre moto y bus de la agrupación de Martín Elías Jr.

Dos hombres murieron durante la madrugada de este domingo 13 de septiembre luego de un accidente de tránsito ocurrido en Barbosa, Santander, en el que estuvieron involucrados una motocicleta y un bus en el que se movilizaban integrantes de la agrupación del cantante vallenato Martín Elías Jr.

El hecho se registró en el kilómetro 7 de la vía que comunica a Puente Nacional con Barbosa, en momentos en que los integrantes de la agrupación regresaban de una presentación realizada la noche anterior en Chiquinquirá, Boyacá.

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Carlos Ferney León y José Ángel Chamarro, de 26 y 27 años, respectivamente. Ambos se desplazaban en la motocicleta que terminó involucrada en la colisión.

Las hipótesis que rodean el accidente

Por ahora, las circunstancias que llevaron al choque no han sido establecidas de manera definitiva. Las autoridades de tránsito adelantan el peritaje correspondiente para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades.

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Entre las primeras versiones conocidas se encuentra la posibilidad de que los motociclistas hubieran realizado una maniobra indebida. A esto se suma otra hipótesis relacionada con una eventual participación en carreras clandestinas. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente y serán las investigaciones las que permitan establecer si tuvieron alguna relación con el siniestro.

El accidente ocurrió mientras el grupo musical realizaba su desplazamiento después de la presentación en Chiquinquirá. De manera preliminar se ha señalado que el bus tendría como destino Barranquilla, aunque este dato aún no ha sido confirmado.

Autoridades avanzan en el peritaje

La Policía de Tránsito de Santander asumió las diligencias para establecer las condiciones en las que ocurrió la colisión y recopilar los elementos necesarios para esclarecer el caso.

El siniestro se presentó en horas de la madrugada, un momento en el que las autoridades de tránsito recomiendan extremar las medidas de precaución durante los desplazamientos por carretera. En ese sentido, la Policía hizo un llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito y mantener especial cuidado en las vías nacionales.

Mientras continúan las labores de investigación, las autoridades buscan determinar con precisión qué ocurrió antes del impacto y cuáles fueron los factores que intervinieron en el accidente que dejó dos personas fallecidas.