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Resumen: El Ejército intervino una Unidad de Producción Minera en la vereda La Montera, de Donmatías, donde fueron capturadas siete personas en flagrancia. Durante el operativo se inutilizó maquinaria y se incautaron 26 barras de Indugel, 36 detonadores aneléctricos y 30 metros de mecha de seguridad. Además, las autoridades afectaron una capacidad de producción estimada en 1.500 gramos de oro mensuales y detuvieron la continuidad de impactos sobre el suelo, la vegetación y las fuentes hídricas del sector.

¡Tremendo operativo! Siete capturados y más de $660 millones en producción de oro afectada en Donmatías

En la vereda La Montera, de Donmatías, Antioquia, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4, en coordinación con la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, adelantaron una operación contra actividades de extracción ilícita de oro.

Durante el procedimiento fueron capturadas siete personas en flagrancia, mientras que las autoridades también intervinieron la maquinaria y los equipos utilizados en la actividad minera.

De acuerdo con la información entregada sobre el operativo, la inutilización de estos elementos representa una afectación económica cercana a 150 millones de pesos.

Incautaron explosivos utilizados en la actividad minera

Además de intervenir la infraestructura y los equipos empleados para la extracción, durante el procedimiento fueron incautados elementos utilizados para actividades que requerían explosivos.

En total, las tropas encontraron 26 barras de Indugel, 36 detonadores aneléctricos y 30 metros de mecha de seguridad.

La operación también afectó la producción de oro

Uno de los principales impactos de la intervención está relacionado con la capacidad de producción que tenía la Unidad de Producción Minera intervenida.

Según la información suministrada, la actividad alcanzaba una producción estimada de 1.500 gramos de oro mensuales, cantidad que representaría un valor superior a 660 millones de pesos.

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Con la intervención de la unidad y la inutilización de la maquinaria y los equipos utilizados, las autoridades afectaron la continuidad de esta capacidad de producción.

#ContraLaAmenaza | En la vereda La Montera, de Donmatías, Antioquia, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4, con la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, intervinieron una Unidad de Producción Minera dedicada a la extracción ilícita de oro. Durante la operación fueron capturadas 7 personas en flagrancia y se inutilizó maquinaria y equipos empleados para esta actividad, generando una afectación económica aproximada de 150 millones de pesos. Además, fueron incautadas 26 barras de Indugel, 36 detonadores aneléctricos y 30 metros de mecha de seguridad. La operación permitió afectar una capacidad de producción estimada en 1.500 gramos de oro mensuales, equivalentes a más de 660 millones de pesos, y detener la continuidad de afectaciones sobre el suelo, la vegetación y las fuentes hídricas del sector. #PatriaHonorLealtad — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) October 7, 2026

Impacto sobre el entorno

La operación también buscó detener la continuidad de las afectaciones asociadas a la actividad minera ilícita en el sector de la vereda La Montera.

De acuerdo con el reporte, la intervención permitió frenar la continuidad de impactos sobre el suelo, la vegetación y las fuentes hídricas de la zona.

Las siete personas capturadas fueron sorprendidas en flagrancia durante el procedimiento realizado por las tropas, mientras que los elementos empleados en la actividad minera y los materiales incautados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

De esta manera, el operativo permitió intervenir una unidad dedicada a la extracción ilícita de oro, afectar su capacidad de producción y retirar de la operación maquinaria, equipos y elementos utilizados para desarrollar estas actividades en zona rural de Donmatías.