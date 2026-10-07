Hallan muerto a un gringo en Envigado: el misterioso olor del apartamento 207

Resumen: Las autoridades en el municipio de Envigado investigan el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano estadounidense de 78 años al interior de su vivienda, ubicada en el barrio La Magnolia: en avanzado estado de descomposición, con un trapo en la garganta, una bolsa en la cabeza y el cuerpo escondido bajo la cama

Minuto30.com .- Las autoridades en el municipio de Envigado investigan el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano estadounidense al interior de su vivienda, ubicada en el barrio La Magnolia.

El occiso, identificado como Jarals Marvin Soucy, oriundo de Connecticut, fue encontrado la noche del martes 6 de octubre con evidentes signos de violencia, en lo que preliminarmente las autoridades perfilan como un homicidio.

El descubrimiento se produjo sobre las 10:30 p.m. en el apartamento 207, el cual ocupaba desde hace tres años, aproximadamente. Desde el pasado sábado, los vecinos del edificio se habían percatado de un olor inusual en el pasillo del segundo piso, el cual se volvió insoportable para el martes. Tras intentar contactar al residente sin éxito y comunicarse con el propietario del inmueble, dieron aviso a la Policía Nacional.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados del cuadrante encontraron el cadáver del hombre de 78 años oculto debajo de una cama. El cuerpo, que vestía un buzo rojo con azul y una pantaloneta negra, tenía un trapo a modo de mordaza y la cabeza cubierta con una bolsa plástica azul. Debido al avanzado estado de descomposición, se presume que su muerte se habría producido entre tres y cinco días antes del hallazgo.

Perfil de la víctima

Jarals Marvin Soucy era un pensionado y corredor de bienes raíces en Estados Unidos. De acuerdo con la información recolectada por las autoridades, el hombre residía en Colombia desde hacía aproximadamente 10 años y llevaba tres años viviendo en el apartamento de La Magnolia, únicamente en compañía de su perro. No contaba con familiares en el país y presentaba movilidad parcial reducida como secuela de un accidente cerebrovascular previo.

Las labores preliminares de vecindario arrojaron una pista clave para la investigación: el ciudadano extranjero fue visto con vida por última vez el jueves 1 de octubre. Ese día, ingresó a su residencia acompañado de un hombre joven, quien presuntamente iba a realizar labores de aseo en el apartamento.

No hallaron ni el celular del hoy occiso ni huellas, al parecer por «la limpieza» de que habría sido objeto el lugar

Por el momento, la Policía y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del asesinato y dar con el paradero del responsable.